У Кременчуці сталася аварія: є потерпілі

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 392

За попередньою інформацією, зіткнулися два легковики

23 лютого близько 10.40 у Кременчуці на проспекті Лесі Українки в напрямку Молодіжного сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соцмереж.

Факт ДТП підтверджують і у патрульній поліції Кременчука.

Як повідомляють у пресслужбі, внаслідок зіткнення автомобілів є потерпілі.

На місці працюють правоохоронці та медики.