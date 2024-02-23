У Кременчуці сталася аварія: є потерпілі

23 лютого близько 10.40 у Кременчуці на проспекті Лесі Українки в напрямку Молодіжного сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соцмереж.
Факт ДТП підтверджують і у патрульній поліції Кременчука.
Як повідомляють у пресслужбі, внаслідок зіткнення автомобілів є потерпілі.
На місці працюють правоохоронці та медики.
Нагадаємо, учора у Полтаві зіткнулися легковик та «швидка» — є потерпілі. Також днями у Кременчуцькому районі внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою двоє людей загинули, ще двоє — травмувалися.
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