У Полтаві на перехресті легковик зіткнувся зі «швидкою» — є потерпілі

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22 лютого близько 10.00 у Полтаві на одному з перехресть на вулиці Європейська сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, на перехресті зіткнулися легковик Audi та карета швидкої допомоги. Внаслідок зіткнення «швидка» перекинулася.

Усім потерпілим надають медичну допомогу.

На місці працює поліція для встановлення причин та обставин аварії.

Нагадаємо, учора зранку у Кременчуцькому районі внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою двоє людей загинули, ще двоє — травмувалися.