У Піщанській громаді на Кременчуччині проходитимуть навчальні стрільби

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22 лютого у Піщанській громаді Кременчуцького району проходитимуть навчальні стрільби. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Він закликає мешканців району зберігати спокій та не обговорювати й не розголошувати у соцмережах напрямок, звідки лунають постріли.

Окрім Піщанської громади, навчальні стрільби відбудуться також у Решетилівській та Щербанівській громадах.

Нагадаємо, що бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів.