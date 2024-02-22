У Піщанській громаді на Кременчуччині проходитимуть навчальні стрільби

22 лютого у Піщанській громаді Кременчуцького району проходитимуть навчальні стрільби. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Він закликає мешканців району зберігати спокій та не обговорювати й не розголошувати у соцмережах напрямок, звідки лунають постріли.
Окрім Піщанської громади, навчальні стрільби відбудуться також у Решетилівській та Щербанівській громадах.
Нагадаємо, що бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів.
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