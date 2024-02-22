У Кременчуці поліція затримала наркозакладника

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У чоловіка при собі знайшли 4 пакунки з наркотиками

У Кременчуці поліція затримала наркозакладника, який мав при собі 4 пакунки з наркотиками. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Закладником виявився 23-річний місцевий мешканець. Поліція вилучила у нього наркотики та затримала для з'ясування обставин.

Подію прокоментував тимчасово виконувач обовʼязків начальника Кременчуцького райуправління поліції Артем Солтан.

За його словами, поліціянти також встановили місця схованок з наркотиками, куди закладник уже встиг їх віднести.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нині поліція вирішує питання щодо обрання запобіжного заходу закладникові.

Нагадаємо, 19 лютого патрульна поліція Кременчука зупинила місцевого жителя, у якого виявили наркотики та пістолет.