Надзвичайники області допомагали вантажівок водіям долати наслідки негоди

За минулу добу рятувальники на Полтавщині допомагали водіям вантажівок боротися зі снігом. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Протягом доби надзвичайники відбуксирували 8 вантажних автомобілів та допомогли водіям виїхати на безпечну ділянку дороги.
Нагадаємо, учора зранку у Кременчуцькому районі внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою двоє людей загинули, ще двоє — травмувалися. Також учора у Миргородському районі на засніженій ділянці дороги пасажирський мікроавтобус з'їхав у кювет і перекинувся — травмувалася пасажирка.
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