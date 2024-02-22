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Надзвичайні новини, Полтавщина

Надзвичайники області допомагали вантажівок водіям долати наслідки негоди

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 127

 

Кілька автомобілів рятувальникам довелося відбуксирувати

*фото ілюстративне

За минулу добу рятувальники на Полтавщині допомагали водіям вантажівок боротися зі снігом. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Протягом доби надзвичайники відбуксирували 8 вантажних автомобілів та допомогли водіям виїхати на безпечну ділянку дороги.

Нагадаємо, учора зранку у Кременчуцькому районі внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою двоє людей загинули, ще двоє — травмувалися. Також учора у Миргородському районі на засніженій ділянці дороги пасажирський мікроавтобус з'їхав у кювет і перекинувся — травмувалася пасажирка.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: tsn.ua
Теги: Полтавщина ДСНС рятувальники сніг вантажівки
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