На Полтавщині перекинувся мікроавтобус: постраждала пасажирка

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 0

21 лютого близько 7.20 у Миргородському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавської області.

За даними правоохоронців, пасажирський мікроавтобус Mersedes-Benz Sprinter на засніженій дорозі з'їхав у кювет і перекинувся. Внаслідок аварії постраждала одна пасажирка — її з травмами ушпиталили.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Кременчуцькому районі внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою двоє людей загинули, ще двоє — травмувалися.