Без Героїв війни: у громаді Горішніх Плавнів перейменували 21 вулицю та провулок

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Вчора, 20 лютого, на засіданні Горішньоплавнівської міської ради ухвалили рішення про перейменування 19 вулиць і 3 провулків міської територіальної громади.

Історики, краєзнавці, мовознавці та представники громади опрацювали й запропонували перелік можливих назв вулиць, провулків, який потім винесли на розгляд профільної комісії із перейменування топонімів виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради.

Депутати назвали вулиці нейтральними назвами не згадавши жодного Героя російсько-української війни чи видатної особистості регіону. На сайті мерії Горішніх Плавнів спробували пояснити свою позицію:

«Розглядаючи нові варіанти топонімів, комісія вирішила зупинити вибір на нейтральних назвах вулиць, провулків і не використовувати прізвища героїв, загиблих на російсько-українській війні. Відповідно до Закону України перейменуванню підлягають 19 вулиць і 3 провулки, а загиблих героїв на сьогодні понад 90, і, на жаль, війна триває. Як визначити найдостойнішого і хто візьме на себе відповідальність називати вулицю іменем того чи іншого загиблого захисника? Щоб уникнути сварок і непорозумінь серед мешканців громади, які сьогодні є недоречними, було прийнято рішення обрати назви, що пов’язані з асоціативними особливостями географічного розташування вулиці чи провулку. При виборі майбутніх назв враховували милозвучність, зручність і легкість вимови», — йдеться у повідомленні.

Згідно з нормами чинного законодавства перелік можливих нових топонімів було запропоновано до обговорення громадськості. Протягом місяця в письмовому вигляді приймалися конструктивні пропозиції від мешканців Горішньоплавнівської міської територіальної громади.

№ з/п Назва населеного пункту Стара назва Нова назва 1 м. Горішні Плавні Вулиця Гагаріна Вулиця Липова Вулиця Пушкіна Вулиця Каштанова Вулиця Крилова Вулиця Затишна Вулиця Горького Вулиця Козацька Вулиця Леонова Вулиця Калинова Провулок Леонова Провулок Тінистий Вулиця Чкалова Вулиця Лозова Вулиця Пархоменка Вулиця Низянська Вулиця Чекаліна Вулиця Чумацька 2 с. Дмитрівка Вулиця Гагаріна Вулиця Веселкова Вулиця Пушкіна Вулиця Сонячна 3 с. Кияшки Вулиця Гагаріна Вулиця Магістральна Вулиця Пушкіна Вулиця Квіткова Провулок Пушкіна Провулок Квітковий 4 с. Григоро-Бригадирівка Вулиця Гагаріна Вулиця Калинова Провулок Мічуріна Провулок Медовий 5 с. Мотрине Вулиця Мічуріна Вулиця Садова 6 с. Солошине Вулиця Гагаріна Вулиця Левадна Вулиця Піонерська Вулиця Гетьманська Вулиця Багаєва Вулиця Бузкова 7 с. Салівка Вулиця Гагаріна Вулиця Волошкова Вулиця Пушкіна Вулиця Південна