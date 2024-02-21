На Кременчуччині затримали браконьєра, який «наловив» риби майже на 2 млн грн

Сьогодні, 14:26 Переглядів: 0

20 лютого близько 20.30 на Кременчуцькому водосховищі у Градизькій громаді поліція зупинила чоловіка, який наловив близько 100 кг риби. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, поліція зупинила чоловіка під час профілактичного рейду на території Сулинського заказника. Він перевозив на мотоциклі близько 100 кілограмів свіжовиловленої риби та 8 браконьєрських сіток довжиною близько 600 метрів.

Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції, додає:

Мотоцикл, риба та сітки вилучені. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять майже 1 млн 800 тисяч гривень.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожуватиме штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуцькому районі затримали браконьєрку, яка наловила 45 кг риби.