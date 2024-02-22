Суд дозволив слідчим оглянути Кременчуцьку гімназію №2: підозрюють розкрадання грошей за змовою міськради та гімназії

Йдеться про ремонт підвалу гімназії та облаштування в ньому укриття, до якого причетна фірма депутата міськради Дениса Терещенка
18 лютого Октябрський суд Полтави розглянув у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури у кримінальному провадженні №42023170000000096 від 2 листопада 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення чи розтрата чужого майна посадовою особою за змовою у великих розмірах чи в умовах воєнного стану) та дозволив слідчим оглянути приміщення Кременчуцької гімназії №2.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи гімназії №2, департаменту освіти Кременчуцької міськради та ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» змовилися та, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на облаштуванні найпростішого укриття у гімназії, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат.
Тепер правоохоронці можуть оглянути приміщення, аби порівняти зроблені роботи із задокументованими.
Нагадаємо, у червні 2023 року на розробку проєктної документації й реконструкцію підвального приміщення та Кременчуцької гімназії № 2 зі стабілізаційного фонду Кременчука виділили 1,6 млн гривень. Раніше стало відомо, що тут розпочали ремонт в укритті без укладеного договору з підрядником та без розробленого проєкту. Тоді «ТелеграфЪ» побував на місці разом із депутатською комісією з питань освіти.
Договір на реконструкцію приміщень під укриття у 2-й школі згодом таки уклали, але вже в липні 2023 року. Також у липні на ремонт виділили ще 400 тис. грн зі стабфонду. Підряд вартістю 1,21 млн гривень «несподівано» отримала ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог». Фірма мала ремонтувати інженерні мережі в укритті.
«Будівельна компанія «Естеттехнолог», за даними аналітичної системи Youcontrol, зареєстрована у жовтні 2018 року у Києві. Основний вид діяльності — будівництво житлових і нежитлових будівель. Статутний фонд — 500 гривень. Засновник та керівник підприємства — Денис Юрійович Терещенко.
Денис Терещенко — депутат Кременчуцької міської ради (фракція «Батьківщина»), округ № 7, мікрорайон Ревівка. Саме на Ревівці знаходиться гімназія № 2.
За даними Youcontrol, «Естеттехнолог» у 2023 році уклала не менше 15 договорів саме із Кременчуцькою гімназією №2.
Нагадаємо, фірма Дениса Терещенка успішно працює і на інших об’єктах, що фінансуються з бюджету Кременчука.
«Як для себе»: депутат Денис Терещенко заробляє на бюджетних підрядах свого округу — Ревівки
Так, серед іншого ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» стала підрядником із встановлення сонячної електростанції у школі № 2 — отримало 2 підряди на 1,02 млн гривень за «громадським бюджетом». Цю справу і досі розслідує поліція Кременчука.
Сонячна електростанція та депутат Терещенко: поліція розслідує кримінальну справу
Нагадаємо, що у січні 2024 року у Дениса Терещенка проводили обшуки представники спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у справі про використання службового становища задля одержання неправомірної вигоди для громадського формування «Соколи Полтавщини», яке він створив.
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