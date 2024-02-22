Суд дозволив слідчим оглянути Кременчуцьку гімназію №2: підозрюють розкрадання грошей за змовою міськради та гімназії

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 472 Коментарів: 1

Йдеться про ремонт підвалу гімназії та облаштування в ньому укриття, до якого причетна фірма депутата міськради Дениса Терещенка

18 лютого Октябрський суд Полтави розглянув у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури у кримінальному провадженні №42023170000000096 від 2 листопада 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення чи розтрата чужого майна посадовою особою за змовою у великих розмірах чи в умовах воєнного стану) та дозволив слідчим оглянути приміщення Кременчуцької гімназії №2.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи гімназії №2, департаменту освіти Кременчуцької міськради та ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» змовилися та, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на облаштуванні найпростішого укриття у гімназії, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат.

Тепер правоохоронці можуть оглянути приміщення, аби порівняти зроблені роботи із задокументованими.

Багатостраждальне укриття

Нагадаємо, у червні 2023 року на розробку проєктної документації й реконструкцію підвального приміщення та Кременчуцької гімназії № 2 зі стабілізаційного фонду Кременчука виділили 1,6 млн гривень. Раніше стало відомо, що тут розпочали ремонт в укритті без укладеного договору з підрядником та без розробленого проєкту. Тоді «ТелеграфЪ» побував на місці разом із депутатською комісією з питань освіти.

Договір на реконструкцію приміщень під укриття у 2-й школі згодом таки уклали, але вже в липні 2023 року. Також у липні на ремонт виділили ще 400 тис. грн зі стабфонду. Підряд вартістю 1,21 млн гривень «несподівано» отримала ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог». Фірма мала ремонтувати інженерні мережі в укритті.

Фірма депутата міськради уклала зі школою не менше 15 договорів за рік

«Будівельна компанія «Естеттехнолог», за даними аналітичної системи Youcontrol, зареєстрована у жовтні 2018 року у Києві. Основний вид діяльності — будівництво житлових і нежитлових будівель. Статутний фонд — 500 гривень. Засновник та керівник підприємства — Денис Юрійович Терещенко.

Денис Терещенко — депутат Кременчуцької міської ради (фракція «Батьківщина»), округ № 7, мікрорайон Ревівка. Саме на Ревівці знаходиться гімназія № 2.

За даними Youcontrol, «Естеттехнолог» у 2023 році уклала не менше 15 договорів саме із Кременчуцькою гімназією №2.

Нагадаємо, фірма Дениса Терещенка успішно працює і на інших об’єктах, що фінансуються з бюджету Кременчука.

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Так, серед іншого ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» стала підрядником із встановлення сонячної електростанції у школі № 2 — отримало 2 підряди на 1,02 млн гривень за «громадським бюджетом». Цю справу і досі розслідує поліція Кременчука.

Сонячна електростанція та депутат Терещенко: поліція розслідує кримінальну справу