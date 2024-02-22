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Кременчук, Бізнес/Робота

Ferrexpo планує електрифікувати карʼєрний транспорт

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 171

 

Перший етап проєкту вже завершено та отримано результати досліджень австралійської консалтингової компанії

Залізорудна компанія Ferrexpo планує електрифікувати кар’єрний транспорт на трьох підприємствах Групи у Полтавській області. Про це заявив гендиректор Біланівського ГЗК та лідер проєктів корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич в інтерв’ю GMK Center.

— Війна дещо скоригувала плани декарбонізації, але наша стратегія залишається незмінною. До слова, минулого року я очолив команду, що реалізовує проєкт електрифікації кар’єрного транспорту на трьох підприємствах Групи, — коментує він.

Наразі перший етап проєкту вже завершено та отримано результати досліджень австралійської консалтингової компанії, яка рекомендує послідовні заходи щодо електрифікації для всіх трьох кар’єрів.

Електрифікація кар’єрного транспорту — проєкт Ferrexpo, який пов’язаний зі стратегією зменшення викидів на 50% до 2030 року та досягнення нейтралізації викидів до 2050 року. Зокрема, компанія розглядає можливість першою в Україні запустити у роботу карʼєрні самоскиди вантажністю 300 тонн, а також встановлення пантографів на автосамоскидах. У Ferrexpo вважають, що це надасть їм можливість суттєво зменшити обсяги викидів вуглецю.

— Наразі ми проводимо аналіз звіту австралійців та вже визначили пілотну територію для реалізації проєкту електрифікації кар’єрного транспорту. Спеціалісти Ferrexpo виконують моделювання різних сценаріїв. Також, ведеться робота із компанією АВВ щодо розробки концептуального дизайну та специфікації обладнання для реалізації проєкту, — додав Химич.

Загалом компанія планує електрифікувати 14 кілометрів шляхів в кар’єрах Полтавського ГЗК, Єристівського ГЗК та Біланівського ГЗК.

— Якщо повністю дотримуватись рекомендацій австралійських консультантів, то протягом наступних 10 років очікувана економія операційних витрат може сягнути понад $400 млн і зменшення обсягів викидів вуглецю на 526 тисяч тонн. Ми вже зробили значний крок вперед і продовжуємо рухатись в цьому напрямку, — резюмує гендиректор Біланівського ГЗК.
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Автор: Вадим Колісніченко
Теги: Ferrexpo Біланівський ГЗК Юрій Химич транспорт
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