Ferrexpo планує електрифікувати карʼєрний транспорт

Перший етап проєкту вже завершено та отримано результати досліджень австралійської консалтингової компанії
Залізорудна компанія Ferrexpo планує електрифікувати кар’єрний транспорт на трьох підприємствах Групи у Полтавській області. Про це заявив гендиректор Біланівського ГЗК та лідер проєктів корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич в інтерв’ю GMK Center.
Наразі перший етап проєкту вже завершено та отримано результати досліджень австралійської консалтингової компанії, яка рекомендує послідовні заходи щодо електрифікації для всіх трьох кар’єрів.
Електрифікація кар’єрного транспорту — проєкт Ferrexpo, який пов’язаний зі стратегією зменшення викидів на 50% до 2030 року та досягнення нейтралізації викидів до 2050 року. Зокрема, компанія розглядає можливість першою в Україні запустити у роботу карʼєрні самоскиди вантажністю 300 тонн, а також встановлення пантографів на автосамоскидах. У Ferrexpo вважають, що це надасть їм можливість суттєво зменшити обсяги викидів вуглецю.
Загалом компанія планує електрифікувати 14 кілометрів шляхів в кар’єрах Полтавського ГЗК, Єристівського ГЗК та Біланівського ГЗК.
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