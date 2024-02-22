Міноборони розробляє мобільний застосунок для військових «Армія+»

У Міністерстві оборони України оголосили про початок роботи над створенням мобільного застосунку для військових «Армія+». Про це повідомляє пресслужба міністерства у своєму телеграм-каналі.
У додатку для військових, за словами розробників, будуть доступні стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.
Також у застосунку «Армія+» будуть доступні:
Застосунок розробляють у Міністерстві оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації України. Запустити його планують влітку.
Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві цифрової трансформації анонсували нову послугу в «Дії» — реєстрація шлюбу по відеозв’язку.
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