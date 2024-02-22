Міноборони розробляє мобільний застосунок для військових «Армія+»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 0

Розробники обіцяють, що у ньому будуть зібрані всі документи та послуги для військових

У Міністерстві оборони України оголосили про початок роботи над створенням мобільного застосунку для військових «Армія+». Про це повідомляє пресслужба міністерства у своєму телеграм-каналі.

У додатку для військових, за словами розробників, будуть доступні стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.

— Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення — оцифрувати максимально все, — зазначив Міністр оборони України Рустем Умєров.



