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Міноборони розробляє мобільний застосунок для військових «Армія+»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 0

 

Розробники обіцяють, що у ньому будуть зібрані всі документи та послуги для військових

У Міністерстві оборони України оголосили про початок роботи над створенням мобільного застосунку для військових «Армія+». Про це повідомляє пресслужба міністерства у своєму телеграм-каналі.

У додатку для військових, за словами розробників, будуть доступні стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн. 

— Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення — оцифрувати максимально все, — зазначив Міністр оборони України Рустем Умєров.


Також у застосунку «Армія+» будуть доступні:

  • електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;
  • комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;
  • форми зворотного зв’язку — для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;
  • навчальні онлайн курси для саморозвитку.
— Ми створюємо систему, яка чує кожного. Наше бачення — боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям, — наголосила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Застосунок розробляють у Міністерстві оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації України. Запустити його планують влітку.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві цифрової трансформації анонсували нову послугу в «Дії» — реєстрація шлюбу по відеозв’язку.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: unn.ua
Теги: військові застосунок армія Міністерство цифрової трансформації Міноборони
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