Незабаром одружитися можна буде по відеозв'язку — Мінцифри

Невдовзі у «Дії» може з’явитися послуга одруження по відеозв’язку. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у прямому ефірі телемарафону.
Федоров зауважив, що в першу чергу ця послуга розробляється для військових, які зможуть одружитися або вийти заміж, пребуваючи на відстані.
Міністр також запевнив, що такий процес буде безпечним і «одружити» другу особу без її відома буде неможливо.
— Я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу, — сказав очільник Мінцифри.
Також Федоров додав, що послуга буде унікальною для усього світу.
Нагадаємо, у лютому минулого року у «Дії» з'явилася можливість подати заяву про одруження онлайн. І вже станом на серпень 2023 року нею послугою скористалися понад 10 тисяч українських пар.
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