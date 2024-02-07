Незабаром одружитися можна буде по відеозв'язку — Мінцифри

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 76

Невдовзі у «Дії» може з’явитися послуга одруження по відеозв’язку. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у прямому ефірі телемарафону.

Федоров зауважив, що в першу чергу ця послуга розробляється для військових, які зможуть одружитися або вийти заміж, пребуваючи на відстані.

Міністр також запевнив, що такий процес буде безпечним і «одружити» другу особу без її відома буде неможливо.

— Я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу, — сказав очільник Мінцифри.

Також Федоров додав, що послуга буде унікальною для усього світу.

Нагадаємо, у лютому минулого року у «Дії» з'явилася можливість подати заяву про одруження онлайн. І вже станом на серпень 2023 року нею послугою скористалися понад 10 тисяч українських пар.