КТРК замовляє послуги охорони: у громадян виникли питання до тендеру

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Станом на 6 січня, підприємство не відповіло на зауваження та змін у тендерній документації не проводило

Комунальне підприємство «Кременчуцька телерадіокомпанія» закуповує послуги охорони їх об’єктів. Очікувана вартість робіт складає майже 200 тисяч гривень.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з електронної системи публічних закупівель Prozorro.

У документах вказано, що охоронці працюватимуть по 12 годин на добу. Однією з вимог замовника є наявність в учасника аукціону не менше 20 охоронців. У роз’ясненнях до процедури, громадяни поскаржились, що такий запит є «дискримінаційним та таким, що обмежує коло потенційних учасників закупівлі», адже, за їх словами, «для цього цілком достатньо 3-4 охоронців».

У іншій скарзі зазначили, що у документах вказані різні державні класифікатори. Підприємство закуповує охоронні послуги (надання послуг фізичної охорони) за одним класифікатором (ДК), про що вказано у проєкті договору. Але на підтвердження наявного аналогічного досвіду КТРК вимагає надати договір вже за іншим ДК (Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку), написали у повідомленні.

Станом на 6 січня, підприємство не відповіло на ці зауваження та змін у тендерній документації не проводило.

Нагадаємо, послуги охорони КТРК почало замовляти з 2023 року. Тоді їх надавало комунальне підприємство «Муніципальна варта». На роботу комунального підприємства у 2024 році з місцевого бюджету виділили майже 22 млн грн.