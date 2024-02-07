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Кременчук, Здоров'я

У Горішніх Плавнях зафіксували випадок сальмонельозу

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 309

 

Ще одного хворого виявили у Хорольській громаді

Протягом минулого тижня у Горішніх Плавнях медики зафіксували випадок захворювання на сальмонельоз. Про це повідомляють у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Ще один випадок захворювання виявили у Хорольській громаді.

Окрім цього в області на минулому тижні з інфекційних захворювань було зафіксовано:

  • 33 випадки гострих кишкових інфекцій;
  • 33 випадки скарлатини;
  • 80 випадків вітряної віспи;
  • 3 випадки хвороби Лайма.

Що таке сальмонельоз?

За інформацією Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України сальмонельоз відносять до інфекційних захворювань. Основним джерелом збудника інфекції є тварини, хворі на сальмонельоз люди або здорові носії бактерії. Найчастіше бактерія може потрапити до організму людини із їжею тваринного походження (м’ясо, риба, яйця, молоко), інколи через ягоди, овочі, фрукти та воду.

Основними симптомами захворювання є підвищення температури, головний біль, слабкість, нездужання, біль в животі, нудота, блювання, діарея.

Нагадаємо, влітку минулого року Кременчуцький район лідирував в області серед випадків захворювання на сальмонельоз.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: onclinic.ua
Теги: сальмонельоз хвороба Лайма вітряна віспа скарлатина
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