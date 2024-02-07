У Лубнах розірвали договір на будівництво укриття у закладі освіти за 32 млн грн

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Тендер на будівництво був на розгляді в обласної робочої групи «Прозорість та підзвітність»

На Полтавщині розірвали договір на 32 мільйони гривень на будівництво найпростішого укриття на території Лубенської спеціалізованої школи № 6. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, тендер на будівництво був на розгляді у робочої групи «Прозорість та підзвітність», договір аналізували фахівці Бюро економічної безпеки, аудитори й податківці. Після проведення усіх перевірок спеціалісти порадили замовнику розірвати договір із підрядником.

Під час аналізу документації фахівці робочої групи виявили, що у переможця тендеру немає техніки для виконання певних робіт — він її бере в оренду. Крім того, спеціалісти встановили, що фірма-орендодавець згідно з їхнім статутом не має права здійснювати таку діяльність.

Окрім цього, директор компанії, яка мала б будувати укриття, фігурує у кількох кримінальних провадженнях щодо шахрайства та привласнення бюджетних коштів. Також його фірма має 13 укладених договорів на роботу, але при цьому там працює лише 13 робітників.

Тому договір на будівництво найпростішого укриття із цим підрядником було розірвано, щоб не допустити незаконне використання бюджетних коштів.

Нагадаємо, на розгляді у робочої групи «Прозорість та підзвітність» знаходиться питання щодо прозорості й раціональності закупівлі 170 квадрокоптерів Полтавською громадою.



