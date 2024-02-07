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Надзвичайні новини

У Кременчуці зранку сталися дві аварії — патрульна поліція

Сьогодні, 09:47 Переглядів: 433

 

Рух на дорогах частково ускладнений

7 січня зранку у Кременчуці сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Дві автівки зіткнулися на Пивзаводівському шляхопроводі.

Також два легковики не розминулися на проспекті Лесі Українки.

На місцях ДТП працюють правоохоронці. Рух на дорогах частково ускладнений.

За попередньою інформацією, потерпілих внаслідок аварій немає.

Патрульні з'ясовують причини зіткнень.

Нагадаємо, нещодавно на Миргородщині легковик збив 81-річного велосипедиста. Внаслідок травм потерпілий помер.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: Кременчук ДТП аварія патрульна поліція
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