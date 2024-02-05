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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Миргородщині автомобіль збив 81-річного велосипедиста

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 156

 

Внаслідок отриманих травм потерпілий помер у лікарні

4 лютого близько 15.30 у селі Великі Сорочинці на Миргородщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ 21061 водія збив 81-річного велосипедиста. Відразу після аварії водій легковика зник з місця події. Потерпілого з ушкодженнями доправили до лікарні. Там велосипедист внаслідок отриманих травм помер. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліції вдалося встановити особу водія - ним виявився 28-річний місцевий мешканець.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. 

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, на минулому тижні у Карлівці мікроавтобус збив жінку.




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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: велосипедист аварія ДТП автомобіль збили людину поліція
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