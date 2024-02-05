За минулий тиждень Кременчуцька громада збільшилася на 26 малюків

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Також в однієї з родин народилася двійня

Минулого тижня, із 29 січня до 4 лютого у Кременчуці народилися 26 малюків — 13 хлопчиків та 13 дівчаток. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У Кременчуцькому перинатальному центрі ІІ рівня народилося 21 дитина — 11 хлопчиків та 10 дівчаток. Серед них в однієї з родин народилася двійня — хлопчик та дівчинка.

У пологому відділенні Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» на світ минулого тижня з’явилося 5 немовлят — 2 хлопчики та 3 дівчинки.

Нагадаємо, на попередньому тижні у Кременчуці народилося 28 діток, серед них в одній родині - двоє хлопчиків.