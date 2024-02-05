Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині знайшли пораненого беркута із GPS-передавачем з Фінляндії

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 433

 

Місцеві жителі знайшли орла у важкому стані - у нього було поранене крило, зневоднення та втрата крові

У Полтавській області розшукали травмованого беркута — це рідкісний хижий орел, який внесений до Червоної книги. До птаха була прикріплена мініатюрна радіолокаційна мітка, яка передавала сигнал до пункту спостереження BirdLife у Фінляндії, де відстежували шлях міграції та місця зимівлі птахів. Місцеві жителі знайшли орла у важкому стані - у нього було поранене крило, зневоднення та втрата крові. Про це повідомили на сторінці у Facebook Українське товариство охорони птахів.

Фіни протягом кількох днів фіксували перебування орла в одному місці на території Полтавщини, тому й вирішили звернутся за допомогою у пошуку птаха до українських зоозахисників.

Уточнивши дані про місцеперебування червонокнижного беркута, до Полтавської області організували експедиційний виїзд на спецавтомобілі швидкої ветеринарної допомоги. Птаха перевезли до Центру порятунку диких тварин та обстежили. В орла виявили багато паразитів, які, ймовірно, і призвели до критичного ослаблення організму та роздроблене крило, можливо від удару автомобіля.

 

У Центрі зазначили, що з такою травмою крила хижий орел літати не зможе та не виживе в дикій природі. Тому беркут житиме у вольєрі. Наразі аналізи в орла погані: сильне запалення, також постраждали нирки. Тому найближчий тиждень для рідкісного птаха буде найкритичніший. Задонатити на підтримку роботи Центру порятунку диких тварин можна тут.

В Україні рідкісні беркути гніздяться лише на високогірних ділянках Карпат у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Також під час міграції та зимівлі ці рідкісні птахи можуть трапитися й в інших областях.

Нагадаємо, минулого року на Полтавщині поліцейські офіцери громади разом з волонтерами врятували лебедя, який впав з висоти.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: птахи Полтавщина орел
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх