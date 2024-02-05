На Полтавщині знайшли пораненого беркута із GPS-передавачем з Фінляндії

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Місцеві жителі знайшли орла у важкому стані - у нього було поранене крило, зневоднення та втрата крові

У Полтавській області розшукали травмованого беркута — це рідкісний хижий орел, який внесений до Червоної книги. До птаха була прикріплена мініатюрна радіолокаційна мітка, яка передавала сигнал до пункту спостереження BirdLife у Фінляндії, де відстежували шлях міграції та місця зимівлі птахів. Місцеві жителі знайшли орла у важкому стані - у нього було поранене крило, зневоднення та втрата крові. Про це повідомили на сторінці у Facebook Українське товариство охорони птахів.

Фіни протягом кількох днів фіксували перебування орла в одному місці на території Полтавщини, тому й вирішили звернутся за допомогою у пошуку птаха до українських зоозахисників.

Уточнивши дані про місцеперебування червонокнижного беркута, до Полтавської області організували експедиційний виїзд на спецавтомобілі швидкої ветеринарної допомоги. Птаха перевезли до Центру порятунку диких тварин та обстежили. В орла виявили багато паразитів, які, ймовірно, і призвели до критичного ослаблення організму та роздроблене крило, можливо від удару автомобіля.

У Центрі зазначили, що з такою травмою крила хижий орел літати не зможе та не виживе в дикій природі. Тому беркут житиме у вольєрі. Наразі аналізи в орла погані: сильне запалення, також постраждали нирки. Тому найближчий тиждень для рідкісного птаха буде найкритичніший. Задонатити на підтримку роботи Центру порятунку диких тварин можна тут.

В Україні рідкісні беркути гніздяться лише на високогірних ділянках Карпат у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Також під час міграції та зимівлі ці рідкісні птахи можуть трапитися й в інших областях.

Нагадаємо, минулого року на Полтавщині поліцейські офіцери громади разом з волонтерами врятували лебедя, який впав з висоти.