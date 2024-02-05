На Полтавщині в одному з потягів виявили гранати - поліція

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 220

3 лютого в одному із вагонів потяга Київ-Краматорськ, що курсує через Полтавщину, були знайдені дві гранати. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, боєприпаси виявили пасажири у вбиральні одного з вагонів потяга. На вокзалі у Полтаві правоохоронці вилучили гранати та відправили їх на експертизу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі з’ясовують походження небезпечних предметів.

Нагадаємо, на минулому тижні у Гадячі поліція вилучила у 39-річного чоловіка гранату та запал до неї.