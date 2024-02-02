На Полтавщині поліція вилучила у 39-річного чоловіка гранату та запал до неї

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Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

Вчора, 1 лютого, близько 10.00, у Гадячі Миргородського району поліція вилучила у 39-річного чоловіка боєприпас. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліціянти зупинили автомобіль Renault Duster на виїзді з міста та під час перевірки документів, у пасажира знайшли гранату та запал до неї, які він перевозив без відповідних документів.

Речові докази направили на експертне дослідження.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в січні поліція вилучила у двох кременчужан гранату, зброю та набої до неї.