Цими вихідними на Полтавщині прогнозують дощ, сніг та вітер

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У ці дні погоду Полтавщини формуватиме тепла й волога повітряна маса з Атлантики

До кінця тижня та на початку наступного, на Полтавщині прогнозують дощ, сніг та вітер. Про це повідомляють в обласному центрі з гідрометеорології.

У ці дні погоду Полтавщини формуватиме тепла й волога повітряна маса з Атлантики. Атмосферні фронти призведуть до посилення вітру 3 та 5 лютого.

3-го лютого буде хмарно, вдень опади у вигляді снігу з переходом у дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

4 лютого – місцями невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби становитиме 0-5° тепла.



