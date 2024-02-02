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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 35-річний браконьєр застрелив дику козу – поліція

Сьогодні, 12:38 Переглядів: 297

 

Чоловік намагався втекти, але поліціянти наздогнали його

Вчора, 1 лютого, близько 23.30, неподалік селища Опішня Зіньківської громади поліціянти затримали чоловіка зі зброєю, який незаконно вбив дику козу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що патрульні почули звуки пострілів у лісовому масиві та вирушили на місце події. Правопорушник намагався втекти, але поліціянти наздогнали його поблизу села Великі Будища Диканської громади.

 

Мисливцем виявився 35-річний житель Щербанівської громади Полтавського району, який вполював дорослу дику козу.

Наразі зброю та вбиту козу слідчі вилучили. Поліцією вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру. Також правоохоронці встановлюють особи спільників мисливця, які також можуть бути причетні до незаконного полювання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 248 (Порушення правил полювання, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує накладення штрафу від 3 тисяч 400 гривень до 6 тисяч 800 гривень або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що в січні на Полтавщині двоє чоловіків незаконно вбили кабана.

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Автор: Дарія Згура
Теги: незаконне полювання вбивство тварини Полтавщина
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