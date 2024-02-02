У Горішніх Плавнях школи закрили на карантин — діти навчатимуться дистанційно

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 248

Таке рішення прийняли у зв’язку з поширенням гострих респіраторних вірусних інфекцій

Сьогодні, 2 лютого, у Горішніх Плавнях запровадили карантин у школах. Про це повідомили у виконавчому комітеті Горішньоплавнівської міської ради.

Таке рішення прийняли на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у зв’язку із поширенням гострих респіраторних вірусних інфекцій.

З 5 до 11 лютого діти в школах Горішньоплавнівської міської територіальної громади навчатимуться дистанційно.

Нагадаємо, що через ріст захворюваності у Кременчуці дві школи повністю відправили на онлайн-навчання, ще у 11 — окремі класи.