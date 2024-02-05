Ситуація з виселенням сім'ї військовослужбовця — яке рішення прийняли у РВА

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 68

Нагадаємо, родину військовослужбовця виселяли з будинку. До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася дружина військового Алла. Чоловік Алли працював заступником директора комбікормового заводу на підприємстві ТОВ «Відродження» з 2019 року. Саме тоді керівництво підприємство надало сім'ї будинок для проживання.

Чоловік Алли від початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Нещодавно Алла вирішила звільнитися з підприємства за власним бажанням, на що жінці повідомили про виселення з будинку. Станом на 4 лютого, за словами Алли, у будинку родини військовослужбовця відключили світло, опалення та поміняли замки.

Сьогодні у питанні розбиралася комісія за участі представників Кременчуцької РВА, голови Козельщинської громади, представників РТЦК та СП.

У пресслужбі військової адміністрації «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили, що вдалося заслухати усі сторони конфлікту. А це власник заводу, який зараз знаходиться за кордоном, та військовослужбовець, якому й надавалося житло. У пресслужбі повідомляють, що справа потребує додаткового вивчення. Нині ж сторони дійшли згоди, що виселяти родину не будуть до кінця опалювального сезону, за умови дотримання правил добросусідства.



