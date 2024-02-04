У Козельщинській громаді сім'ю військовослужбовця виселяють з будинку

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 863

Поки чоловік знаходиться на фронті, керівництво одного з підприємств дало вказівку заварити ворота та змінити замки у помешканні сім'ї, розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» дружина Алла

У Козельщинській громаді сім'ю військовослужбовця виселяють з будинку. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла Алла, чоловік якої нині воює. Проживає сім'я у селі Лутовинівка. Чоловік Алли працював заступником директора комбікормового заводу на підприємстві ТОВ «Відродження» з 2019 року. Саме тоді керівництво підприємство надало сім'ї будинок для проживання.

— Це приміщення — колишня контора, але його дають співробітникам підприємства. У одній половині живемо ми сім'єю, в іншій — ще один співробітник заводу, — говорить Алла.

Домовленості були усними, тому документів на частину будинку, де живуть з 2019 року у родини, немає, розповідає жінка. Чоловік Алли від початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Нещодавно Алла вирішила звільнитися з підприємства за власним бажанням, й реакція керівництва виявилась такою.

— Я написала заяву на звільнення, і мені сказали забиратися з будинку. Хоча будинок для проживання надавали не мені, а моєму чоловіку. Поки він захищає країну у лавах ЗСУ, за ним має триматися місце його роботи, тому на яких підставах нас виселяють? — констатує Алла.

Учора, 3 лютого, до будинку родини військовослужбовця приїхали співробітники підприємства та почали заварювати ворота.

— Чоловіки повідомили, що отримали вказівку від керівництва підприємства, заварити ворота, змінити замки на дверях будинку. Але ж там мої речі, мені просто немає куди йти, — каже жінка.