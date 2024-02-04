Поки чоловік знаходиться на фронті, керівництво одного з підприємств дало вказівку заварити ворота та змінити замки у помешканні сім'ї, розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» дружина Алла
У Козельщинській громаді сім'ю військовослужбовця виселяють з будинку. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла Алла, чоловік якої нині воює. Проживає сім'я у селі Лутовинівка. Чоловік Алли працював заступником директора комбікормового заводу на підприємстві ТОВ «Відродження» з 2019 року. Саме тоді керівництво підприємство надало сім'ї будинок для проживання.
Домовленості були усними, тому документів на частину будинку, де живуть з 2019 року у родини, немає, розповідає жінка. Чоловік Алли від початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Нещодавно Алла вирішила звільнитися з підприємства за власним бажанням, й реакція керівництва виявилась такою.
Учора, 3 лютого, до будинку родини військовослужбовця приїхали співробітники підприємства та почали заварювати ворота.
Жінка говорить, що раніше її чоловік намагався зв’язатися з керівництвом підприємства, але слухавку з його номера ніхто не взяв. На сторінці мешканця громади Богдана Боровицького учора, 3 лютого, з’явився пост та відео з місця події.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» намагався зв’язатися з керівництвом комбікормового заводу, втім слухавку директор не взяв.
Станом на сьогодні, 4 лютого, за словами Алли, у будинку родини військовослужбовця відключили світло, опалення та поміняли замки.
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