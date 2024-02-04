«Евакуйовував поранених бійців з самого пекла»: «Золотий хрест» отримав Олександр Бугрименко

Нагородою Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного відзначили військового за мужність та сміливість, проявлені під час евакуації поранених бійців
Третього лютого у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Бугрименко отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Золотий Хрест». Відзнака Знайшла свого героя, розповідає командир 145-го батальйону 116-ї окремої бригади територіальної оборони, підполковник Андрій Баранов.
Народився і виріс Олександр Бугрименко у Полтаві, згодом, після служби в армії переїхав до міста Кременчук, говорить, що сподобалося місто. 24 лютого стало переломною датою у житті військовослужбовця.
Донька Наталя пишається батьком, говорить, що чекає на дзвінки тата з фронту, та повернення свого героя. Саме він став її головним наставником у житті.
Очільник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік подякував герою за проявлену мужність та констатував, що саме на таких людях тримається лінія фронту.
Нагадаємо, шістьом родинам загиблих бійців з Кременчуччини вручили нагороди.
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