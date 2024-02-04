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Кременчук, Війна

«Евакуйовував поранених бійців з самого пекла»: «Золотий хрест» отримав Олександр Бугрименко

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 258

 

Нагородою Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного відзначили військового за мужність та сміливість, проявлені під час евакуації поранених бійців

Третього лютого у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Бугрименко отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Золотий Хрест». Відзнака Знайшла свого героя, розповідає командир 145-го батальйону 116-ї окремої бригади територіальної оборони, підполковник Андрій Баранов.

  

— Дозволь вручити заслужену нагороду. Ця нагорода, отримана за героїзм, проявлений під Степовим, під Авдіївкою. І саме завдяки відвазі та сміливості багато хто з поранених хлопців був вчасно доставлений до медиків. Є бійці, які завдяки твоїй швидкій евакуації вижили. Мало просто слів, які б змогли оцінити твої заслуги, — каже Андрій Баранов.

Народився і виріс Олександр Бугрименко у Полтаві, згодом, після служби в армії переїхав до міста Кременчук, говорить, що сподобалося місто. 24 лютого стало переломною датою у житті військовослужбовця.

 

— Мене розбудила дружина, говорить, літають літаки. Я спочатку нічого не зрозумів, а коли усвідомив, що на нас напали, я поїхав на роботу і повідомив, що йду захищати країну. 25 лютого я вже був у військовій частині. Пішов добровольцем, не міг інакше, — розповідає Олександр.

Донька Наталя пишається батьком, говорить, що чекає на дзвінки тата з фронту, та повернення свого героя. Саме він став її головним наставником у житті.

 

— Він мене правильно виховав. Я завжди за нього хвилююся. Він — найкращий батько. Він навчив мене плавати, і шпаківні робити навчив. Навчив радіти життю, — розповіла Наталя.

Очільник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік подякував герою за проявлену мужність та констатував, що саме на таких людях тримається лінія фронту.

Нагадаємо, шістьом родинам загиблих бійців з Кременчуччини вручили нагороди.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: війна нагорода військовий ЗСУ Кременчук
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