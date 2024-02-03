Родинам загиблих бійців з Кременчуччини вручили державні нагороди

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Шість нагрудних знаків «За вірність народу України» І ступеня батьки та дружини полеглих бійців отримали у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації

Третього лютого у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації родинам загиблих бійців з Кременчуччини вручили державні нагороди.

Рідні згадують своїх воїнів — бійців 145 окремого батальйону Територіальної оборони міста Кременчук — як мужніх, сміливих, відважних та справедливих чоловіків, які без страху стали на захист своєї країни.

Нагрудний знак «За вірність народу України» отримала родина Артема Гончара, який захищав Україну ще з часів АТО. Мав статус «Учасника бойових дій». Загинув Артем 4 серпня 2023 року у районі села Новомихайлівка, Донецької області.

Нагрудний знак «За вірність народу України» отримала сім’я Олександра Гоптара, який став на захист України 8 червня 2022 року. Солдат загинув 11 вересня 2023 року на Донеччині.

Нагрудний знак «За вірність народу України» отримали рідні Івана Мордовіна. Чоловік пішов на фронт добровольцем на початку повномасштабного вторгнення — 26 лютого 2022 року. Молодший сержант загинув 17 жовтня 2023 року на Донеччині.

Нагрудний знак «За вірність народу України» отримала дружина Віталія Дишлюка, який став на захист України 28 лютого 2022 року. На фронті був водієм стрілецького відділення стрілецької роти. Загинув старший солдат 7 вересня 2023 року у районі Новомихайлівки, Донецької області.

Нагадаємо, дружина загиблого героя Наталія розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», як вчилася жити без коханого, в рамках проєкту «Я — дружина військового».

Нагрудний знак «За вірність народу України» отримала сім’я Сергія Павленка, який брав участь в обороні України ще з часів проведення антитерористичної операції. 17 жовтня 2023 року, під час бою поблизу села Новомихайлівка, Донецької області, Сергій Павленко потрапив під російський артилерійський обстріл та отримав важке поранення. Після цього потрапив у госпіталь, де 20 жовтня 2023 року серце захисника зупинилося.

Нагрудний знак «За вірність народу України» отримала родина Володимира Івасенко, який став на захист своєї країни на початку повномасштабного вторгнення. Був солдатом, командиром стрілецького відділення. Загинув захисник 29 вересня 2023 року на Донеччині.

Командир 145 батальйону 116 окремої бригади територіальної оборони міста Кременчук, полковник Андрій Баранов висловив співчуття родинам загиблих.

— Я хочу вас запевнити у тому, що хлопці героїчно виконували свої обов’язки, кожен, хто віддав життя за свободу та незалежність нашої країни, залишається навіки у нашому строю. Я розумію, що жодна нагорода не може повернути вам хлопців, але я хочу подякувати за великий подвиг ваших героїв, за їх неоціненну жертву, — сказав Андрій Баранов.

Свою підтримку родинам загиблих бійців обіцяють у військовій адміністрації.