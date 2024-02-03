Учасники акції на підтримку полонених зберуться завтра у сквері ім. Олега Бабаєва

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 109

Акція у Кременчуці проходить в рамках всеукраїнської ініціативи «Не мовчи! Полон вбиває»

Не один тиждень рідні та друзи полонених захисників Маріуполя збиралися біля Палацу культури «Кредмаш», цієї ж неділі місце збору вирішили змінити.

Нагадаємо, ще у травні 2022 року російські війська окупували Маріуполь. Багато українських захисників потрапили у полон.

Учасники акції — родини полонених, які чекають хлопців вже понад півтора року. Проходить мирне зібрання у багатьох містах України. За словами організаторів, збиратимуться на акцію, доки не повернуться додому усі оборонці Маріуполя.