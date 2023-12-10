«Не мовчи! Полон вбиває» — у Кременчуці пройшла акція за участі родин полонених захисників Маріуполя

Вчора, 21:45 Переглядів: 403

Захід відбувся, щонайменше, у дванадцяти містах України. Як це було у Кременчуці бачили журналісти «Кременчуцького Телеграфа»

У неділю, 6 грудня, біля палацу культури «Кредмаш» зібралися рідні та близькі військовополонених, які захищали Маріуполь. Нагадаємо, мирне зібрання родини військових проводять не вперше. Ще у травні 2022 року російські війська окупували Маріуполь. Багато українських захисників потрапили у полон. Учасники акції розповідають, що чекають хлопців вже понад півтора року.

— Ми не знаємо як вони, ми хочемо їх підтримати хоча б так. Адже поки ми тут якось намагаємося жити, вони у пеклі полону, — говорить Оксана, дружина військовополоненого.

Жодного зв'язку з полоненими за понад півтора року не мали, кажуть жінки. І зазначають, що міжнародні організації, як і українська сторона, відповідальна за обмін, просять чекати.

Кременчужанка Ірина чекає на двох своїх синів. Жінка говорить, у лавах Збройних Сил України її хлопці ще з Антитерористичної операції (АТО).

— Я чекаю двох синів-морпіхів. Практично увесь їх батальйон здався у полон, коли вже не залишилося ні їжі, ні зброї. Завжди говорили: якщо не ми, то хто? Вони свідомі громадяни, патріоти своєї країни, — говорить Ірина.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, дружина морського піхотинця Вікторія була вагітна. Нині її донька бачить батька тільки на фото.

— У нас фото висять з татом, наші весільні знімки. Донька на нього показує, і говорить: «Тато». Коли я спілкувалася з ним востаннє, а це у травні 2022 року, говорив, що любить, і що повернеться додому.

Також чекає на свою рідну людину Людмила. Її син вийшов у полон з «Азовсталі» в травні 2022 року. За останньою інформацією жінки, довгий час перебував у Оленівському слідчому ізоляторі. Де перебуває, та як почувається зараз — невідомо, розповідає Людмила.

— Як телефонував востаннє, говорив триматися та не опускати голову. Ми — російськомовна сім'я з Мелітополя. Я з сім'єю змогла виїхати з окупації, бо якби дізналися, що син у «Азові», то прийшли б і по нас. Син завжди вірив, що Україна буде єдиною, — каже жінка.

Долучилися до акції на підтримку полонених захисників Маріуполя і пересічні містяни, які дізналися про її проведення із соціальних мереж.

— Я просто вийшла сюди, це моя громадянська позиція. Ми — голос тих, хто у полоні, — говорить Марина.

Учасники акції пройшли ходою до залізничного вокзалу. Кажуть, збиратися будуть до повного звільнення усіх захисників Маріуполя.

Нагадаємо, що раніше «ТелеграфЪ» поспілкувався з Оксаною Корнет з Маріуполя, яка зараз живе у Кременчуці. Її чоловік Сергій служить у бригаді спеціального призначення «Азов» з 2014 року, пройшов «Азовсталь», російський полон і зараз знову повернувся на службу.