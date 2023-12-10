«Не мовчи! Полон вбиває» — у Кременчуці пройшла акція за участі родин полонених захисників Маріуполя

Захід відбувся, щонайменше, у дванадцяти містах України. Як це було у Кременчуці бачили журналісти «Кременчуцького Телеграфа»
У неділю, 6 грудня, біля палацу культури «Кредмаш» зібралися рідні та близькі військовополонених, які захищали Маріуполь. Нагадаємо, мирне зібрання родини військових проводять не вперше. Ще у травні 2022 року російські війська окупували Маріуполь. Багато українських захисників потрапили у полон. Учасники акції розповідають, що чекають хлопців вже понад півтора року.
Жодного зв'язку з полоненими за понад півтора року не мали, кажуть жінки. І зазначають, що міжнародні організації, як і українська сторона, відповідальна за обмін, просять чекати.
Кременчужанка Ірина чекає на двох своїх синів. Жінка говорить, у лавах Збройних Сил України її хлопці ще з Антитерористичної операції (АТО).
Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, дружина морського піхотинця Вікторія була вагітна. Нині її донька бачить батька тільки на фото.
Також чекає на свою рідну людину Людмила. Її син вийшов у полон з «Азовсталі» в травні 2022 року. За останньою інформацією жінки, довгий час перебував у Оленівському слідчому ізоляторі. Де перебуває, та як почувається зараз — невідомо, розповідає Людмила.
Долучилися до акції на підтримку полонених захисників Маріуполя і пересічні містяни, які дізналися про її проведення із соціальних мереж.
Учасники акції пройшли ходою до залізничного вокзалу. Кажуть, збиратися будуть до повного звільнення усіх захисників Маріуполя.
Нагадаємо, що раніше «ТелеграфЪ» поспілкувався з Оксаною Корнет з Маріуполя, яка зараз живе у Кременчуці. Її чоловік Сергій служить у бригаді спеціального призначення «Азов» з 2014 року, пройшов «Азовсталь», російський полон і зараз знову повернувся на службу.
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