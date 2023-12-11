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Кременчук, Воїни світла

На фасаді Кременчуцької гімназії №23 з'являться три меморіальні дошки на честь загиблих воїнів

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 360

 

Увічнять пам'ять випускників закладу – старшого солдата Ігоря Бєлікова, молодшого сержанта Віталія Філіппова, старшого солдата Віталія Базилевського

На фасаді Кременчуцької гімназії № 23 з’являться три меморіальні дошки, які увічнять пам’ять загиблих на війні випускників — старшого солдата Ігоря Бєлікова, молодшого сержанта Віталія Філіппова, старшого солдата Віталія Базилевського. Про це стало відомо під час засідання комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах громади.

«А тепер можете плакати». Історія кременчужанина Віталія Базилевського, який загинув за нашу свободу

Ініціаторами такої ідеї виступили випускники гімназії № 23. Встановлення проведуть коштом шкільної громади — як однокласників загиблих, так і вчителів.

Заступниця директора навчального закладу Світлана Горбенко розповіла про кожного з трьох захисників, адже вела у них уроки:

— Усіх трьох випускників я навчала, пам’ятаю їх. Це були надзвичайно активні хлопці.

Віталій Базилевський випустився у 2016 році. Він завжди мав мету — спочатку прагнув бути президентом школи, потім був активним учасником шкільного самоврядування. Завжди був впевнений у своїх цілях, усміхнений та позитивний.

Ігор Бєліков закінчив школу у 2006 році. Він був учасником туристичного гуртка, за словами Світлани Горбенко, став його душею.

Віталій Філіппов — випускник 2014 року. Він — людина з високою громадянською позицією, у гімназії впродовж 5 років був незмінним діджеєм.

Члени комісії одноголосно підтримали встановлення дощок. Тепер відповідне рішення ухвалять депутати на сесії Кременчуцької міськради.

Нагадаємо, у Кременчуці встановлять дошки у пам’ять про загиблих військових — Сергія Мельничука та Максима Кагала.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: меморіальна дошка пам'ятна дошка воїни світла військові
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