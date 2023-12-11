Вифлеємський вогонь миру прибуде до Полтавщини

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 186

Він буде знаходитися на залізничному вокзалі

У понеділок, 11 грудня, до Полтавщини прибуде Вифлеємський вогонь миру. Інформація про це оприлюднена на сайті Укрзалізниці.

Учора, 10 грудня, о 18.40 представники скаутської організації «Пласт» передали працівникам Укрзалізниці лампадки із Вогнем.

Начальники 14 поїздів доставлять його на 24 вокзали України — Києва, Вінниці, Хмельницького, Рівного, Сум, Чернівців, Дніпра, Івано-франківська, Чернігова, Луцька, Одеси, Полтави, Херсону, Миколаєва, Запоріжжя, Черкас, Харкова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Коростеня, Знам’янки, Ізюму, Покровська та Краматорська.

На вокзалах цих міст будуть встановлені стенди із Вифлеємським вогнем миру, і кожен бажаючий зможе принести звідти Вогонь до своєї оселі.

Вифлеємський вогонь миру — це міжнародний скаутський захід, який відбувається щороку напередодні Різдва. Його метою є поширення символічного вогню із місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Цей Вогонь є символом доброї справи та підтримки.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Вифлеємський вогонь миру привозили і до Кременчука.