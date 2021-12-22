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24 грудня до Кременчука привезуть Вифлеємський вогонь миру

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 180 Коментарів: 1

 

Пластуни передадуть його церквам, до шпиталю та мерії

24 грудня до Кременчука привезуть Вифлеємський вогонь миру.

Напередодні католицького Різдва 24 грудня кременчуцькі пластуни передадуть Вифлеємський вогонь католикам, 28 грудня – в мерію, а 6 січня – у Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни та Свято-Миколаївський собор.

Довідка

Вифлеємський вогонь миру постійно горить у Вифлеємі, на місці народження Ісуса Христа. Не слід плутати його з Єрусалимським вогнем, що запалюється на Великдень.

У скаутському поясненні палаючий вогник символізує очікування в період посту та повну жертовність. Світло є символом випромінювання добра, душевного спокою, любові до людей і до світу. Рівночасно, цей промінчик – це солідарність зі всіма, хто є далеко.

Вогнем з Вифлеєму люди можуть запалити свічки вдома на святу вечерю. Крім того, Вогонь заносять до сиротинців, лікарень, щоб ті, котрі перебувають далеко від своїх родин, могли відчути тепло Вифлеємської зірки. Традиційно Вогонь зберігається в церкві до Йордану – до 19 січня. Потім його можна погасити. Люди можуть брати Вогонь на кожну святу вечерю або гасити раз запалену від Вогню свічку – за твердженням священиків, від цього святість Вогню не втрачається.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Вифлеємський вогонь пласт
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Коментарі: 1

864
evil:
Сьогодні, 12:22

Вифлеємський вогонь миру виправдає свою назву лише тоді, коли його привезуть до Москви аби оточивши запалити Кремль з усіх боків разом зі всіма негідниками та нелюдями, які там разом з плешивим недоімператором знаходяться. От тоді у світі дійсно настане мир. 


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