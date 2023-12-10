Адреси, за якими у понеділок, 11 грудня, в Кременчуці не буде світла

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За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», у понеділок, 11 грудня, в деяких районах Кременчука буде відсутнє електропостачання споживачів у зв'язку з проведенням планових робіт на електромережах, проведенням робіт з капітального ремонту та приєднання до електричних мереж системи розподілу електроенергії. Електропостачання не буде

з 0.00 до 6.00:

вул. Молодіжна, Мрії, Тараса Бульби, Віри Холодної, Володимира Великого, Героїв України, Енергетиків, Євгена Патона, Княгині Ольги, Ломоносова; просп. Лесі Українки; квт.297; пров. Чорнобаївський, Кузьми Скрябіна, пр. Далекий; с. Потоки.

вул. В. Великого, 2-36; вул. Героїв України, 5-39; пров. Джохара Дудаєва, 6; вул. Довженко, 1-14; вул. Енергетиків, 2А-75; вул. Княгині Ольги, 2-26; просп. Лесі Українки, 1/10-62; вул. Молодіжна, 1/2-5А; вул. Тараса Бульби, 1/22-31; пров. Тецевський, 2.

туп.2-й В. Вернадського; вул. Антоненка-Давидовича; вул. Лікаря Бончука; вул. В. Вернадського; пров. В. Вернадського; вул. Дніпрової Чайки; вул. Портова; вул. Правобережна; пров. Правобережний; пров. Придніпровський; вул. Республіканська; вул. Сонячна; вул. Східна; вул. Шістдесятників.

вул. Лікаря Бончука; Дніпровська; Космічна; Красноградська; Озерна; Перекопська; Республіканська; Садківська; Космічна; Озерна; Правобережна; пров. Грушевий; Дачний; Кам'яногірський; Лютневий; Озерний; Перекопський; Садківський; Січовий; Технічний; туп. 1-й Озерний; 2-й Озерний; 2-й Перекопський; 3-й Озерний; Озерний.

вул. Академіка Герасимовича, Білецьківська, Гайдамацька, Гірська, Петра Дорошенка, Заводська, Івана Чорнобаби, Кавказька, Костянтина Острозького, Куруковська, Михайлівська, Народних Ополченців, Новобудівельна, Петра Прокоповича, Пилипа Орлика, Пілотів, Різдвяна, Сагайдачного.

з 6.00 до 19.00:

у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами: вул. Василя Симоненка, 1А,2/2; туп. Глобинський, 1/4-14; вул. Комишанська, 2.

з 8.00 до 19.00:

вул. Республіканська, 75-138, Академіка Герасимовича, В. Стуса, В. Базилевського, Г. Джонса, Г. Чуркіна, І. Миколайчука, Космонавтів, Л-та Покладова, Ліщинова, М. Скорика, Михайлівська, Небесної Сотні, Олександріївська, П. Орлика, І. Приходька, Різдвяна, Софіївська, Тіниста, Чорноморська, Чумацький Шлях, пров. Автобусний, В. Стуса, Гайдамацький, Грузинський, Д. Вишневецького, Кленовий, Космічний, Лисенка, Л-ря Cамойловича, Михайлівський, Паторжинського, П. Лумумби, туп. 1-й Гайдамацький, 2-й Гайдамацький, Самойлівський.

наб. Лейтенанта Дніпрова, 46; вул. Олександра Білаша, 8,10,12, вул. Героїв України, 14. вул. Лікаря Парнети, 16. вул. Карпенка-Карого, 16-23; вул. Салганна, 1А-45; пров. Світловодський, 3-8/19; вул. Ярмаркова, 1Б.

пров. Вагонобудівний, 2А; пров. Дмитра Вишневецького, 20А; вул. Космонавтів, 1А-36/17; пров. Лисенка, 1-16; вул. Ліщинова, 17-23; пров. Патриса Лумумби, 1-24; вул. Різдвяна, 18-45; вул. Чорноморська, 1-4.

наб. Лейтенанта Дніпрова, 48,48А,52; вул. Олександра Білаша, 2Б-18; вул. Олександра Білаша.

з 8.00 до 16.00:

просп. Полтавський, 277/2.

просп. Полтавський, 277/2-277/4; вул. Горліс-Горського, 3-10.

з 8.00 до 17.00:

вул. Віри Холодної, 33-66А; вул. Євгена Патона, 2А,2Б,2В; пров. Чорнобаївський, 40А,40Б,60Б.

вул. Барвінкова, 60,68; вул. Броніслава Урбанського, 15-34; вул. Бузкова, 1-56; вул. Данила Галицького, 46,60; вул. Михайла Грушевського, 3-7; вул. Підводника Коваленка, 4; вул. Рокитнянська, 2Е-38; пров. Якова Петруся, 3-80/2.

туп. 1-й Озерний, 4,6,8; пров. Кам'яногірський, 3/1-24; вул. Озерна, 3-13; туп. Озерний, 3/7-26/13; вул. Садковська, 15/20-30/15; пров. Садківський, 2-34А; туп. Садківський, 3/3-23; вул. Озерна.

вул. Верхньо-дніпровська, 3-33; пров. Верхньо-дніпровський, 7; пров. Винахідників Бикових, 3-18; вул. Олександрійська, 1,3; вул. Івана Приходька, 112-135.

пров. Вагонобудівний, 32; вул. Григорія Чуркіна, 4-38; вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19; пров. Космічний, 15-19; пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93.

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6; туп. 2-й Гайдамацький, 3,4,5; пров. Гайдамацький, 2/55-45; вул. Космонавтів, 59/16-86; вул. Михайлівська, 16/42-21; вул. Пилипа Орлика, 9-11/37.

вул. Гоголя, 4/8; вул. Коцюбинського, 1-6; вул. Перемоги, 11-13Б; вул. Софіївська, 1.