Якою буде погода в Кременчуці у понеділок, 11 грудня

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Сніг таїтиме, а на дорогах може бути ожеледиця

У понеділок, 11 грудня, в Кременчуці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранок та день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ зі снігом.

За даними сайтів прогнозу погоди, температура повітря у ніч на понеділок становитиме 0°C, а вдень +1°C. Вітер очікується південно-східний, швидкість вітру – 2-3 м/с.

Нагадаємо, сьогодні вдень Полтавська обласна військова адміністрація оголосила І рівень небезпечності через ожеледицю на дорогах. Обласний центр з гідрометеорології прогнозує ожеледицю на дорогах і на понеділок.