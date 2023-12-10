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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Нових Санжарах жінка впала у колодязь – рятувальники ДСНС витягнули її на поверхню

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 265

 

Жінку передали бригаді екстреної медичної допомоги Новосанжарської центральної лікарні

10 грудня о 07.25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у смт Нові Санжари жінка впала в колодязь.

Прибувши на місце події, бійці ДСНС за допомогою рятувального спорядження спустилися у колодязь, підняли жінку на поверхню та передали бригаді екстреної медичної допомоги Новосанжарської центральної лікарні.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Полтавській області.

До проведення рятувальних робіт залучалися 4 рятувальників 2-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: ДСНС Нові Санжари колодязь впала жінка
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