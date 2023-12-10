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На Стрільців чекають великi змiни, а Діви будуть схильнi до депресiї: гороскоп на 11-17 грудня

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 670

 

У найближчий тиждень здоров`я Терезів пiд загрозою

Овен (21.03-20.04)
Велика вiрогiднiсть несприятливого збiгу обставин або невезiння. До кiнця тижня взаємини з оточуючими поступово прийдуть в норму, але мало хто зможе повнiстю подолати роздратування i приховати свою незадоволенiсть ситуацiєю, що склалася. Це не найкращий тиждень, щоб думати про майбутнє, остаточно визначатися у стосунках, виборi роботи, напряму дiяльностi. Можливi помилки, протистояння Овнiв з людьми, що впливають на їхню долю i становище. Сприятливi днi: 12, 17; несприятливi: 14.

Телець (21.04-21.05)
Активний, творчий тиждень. Ймовiрно, що Тiльцi вiдчують прилив сил i з ентузiазмом почнуть роботу. З`явиться можливiсть легко вирiшити професiйнi проблеми, укрiпити матерiальне становище, налагодити потрiбнi знайомства. Цей тиждень сприятливий для вирiшення справ у судi. Енергетично могутнiй тиждень. Несподiвано для себе Тiльцi можуть захопитися чимось незвичайним. Можливе деяке перемiщення службовими сходами, але в яку сторону — вгору чи вниз, залежатиме тiльки вiд них. Сприятливi днi: 15; несприятливi: 11.

Близнюки (22.05-21.06)
Ймовiрний прояв здатностi зберiгати вiрнiсть власним iдеалам i теорiям, витрачати зусилля i кошти на пошук нових, якщо старi втратили сенс в їхнiх очах. Близнюки проявлять силу характеру, будуть здатні до самопожертвування. Приймаючи засоби за мету, вони можуть розчаруватися в собi, у своєму особистому життi. Можливо, що iнтереси дiтей або старших родичiв вимагатимуть вiд Близнюкiв уваги i особистої участi. У результатi саме цей тиждень дозволить вам дiйти згоди з оточуючими i знайти мир в душi. Сприятливi днi: 13; несприятливi: немає.

Рак (22.06-22.07)
Тиждень осягнення iстин, зосередження на духовних проблемах. Ця тенденцiя може призвести до переосмислення професiйної дiяльностi. Можливо, Раки погодяться на перспективнi пропозицiї. Пiсля обдумування всiх умов i можливостей вони побачать новi шляхи для досягнення добробуту. У їхнiх силах вiдкрити нову справу, яка потiм принесе прибуток. Критичний тиждень. Можливий душевний дискомфорт. Можливо, Ракiв чекають великi i неприємнi змiни, якими буде ознаменована друга половина тижня. Вiд Ракiв буде потрiбна допомога родичам, батькам. Сприятливi днi: 14, 17; несприятливi: 15.

Лев (23.07-23.08)
Доля перевiряє вас на мiцнiсть. Можливе зiткнення з грубiстю, хамством. Вiрогiднi пригнiчений стан, погане самопочуття, але протягом тижня поступово настане полегшення. Не виключене з`ясування вiдносин з оточуючими вас людьми. Позначаться втома i перенапруження. Багатьом Левам вдасться повнiстю реалiзувати плани, які вони намітять. Може щастити навiть в дрiбницях, що особливо приємно. Вашій працездатності можна буде позаздрити — встигнете зробити на превеликий подив багато. Ймовiрне примирення старшого i молодшого поколiнь у сiм`ї. Сприятливi днi: 13; несприятливi: 15.

Діва (24.08-23.09)
Тиждень може бути важким. Не виключено, що у вас з`явиться схильнiсть до депресiї. Можливе отримання iнформацiї, звiсток. Несподiвана звiстка, яку ви можете одержати в другiй половинi тижня, дозволить пiдвести пiдсумок давнiх задумів. Непомiрнiсть в їжi згубно позначиться на вашому самопочуттi. Дуже добре заводити новi знайомства — ви можете блиснути, показати себе в найвигiднiшому свiтлi або створити якусь базу для майбутнього фiнансового зльоту. Усi покупки можуть виявитися вдалими. Сприятливi днi: 15, 16; несприятливi: 14.

Терези (24.09-23.10)
Не виключено, що на цьому тижнi виникне незручна ситуацiя, яка може внести негативнi змiни в iнше життя. Тиждень пов`язаний з цькуванням, переслiдуванням натовпу, насильством. Ваше здоров`я пiд загрозою, тому ретельно скоректуйте майбутнi справи. Тиждень припускає обмiн корисною iнформацiєю, переговори, рiзкi i несподiванi дiї. Назрiвають умови, що сприяють усвiдомленню свого «Я», звiльненню вiд залежностi. Сприятливi днi: 12, 14; несприятливi: немає.

Скорпіон (24.10-22.11)
Тиждень характеризується рiвновагою почуттiв, передбачає творчий пiдхiд до справ. Можливi дiловi пропозицiї, вдале завершення справ, вiдчуття щастя. Зросте поетична сприйнятливiсть i розумiння справжнiх цiнностей. Спiлкування i зв`язки можуть стати потребою вiдповiдальних Скорпiонiв, а всi вiдчуття i емоцiї набудуть найбiльшого значення, перетворюючись на невiд`ємну частину їхнього життя. Новi люди в оточеннi сприятимуть зростанню незалежностi Скорпiонiв. Сприятливi днi: 14; несприятливi: 16.

Стрілець (23.11-21.12)
Хороший тиждень для колективної роботи, спiльних заходiв. Авторитет Стрiльцiв може значно вирости завдяки самовiдданостi i працьовитостi. Їх чекають великi змiни. Планети їм сприяють. Стосунки з особами протилежної статi будуть успiшними, проте зайва квапливiсть, втручання суперника або суперницi можуть негативно позначитися на результатi. Сприятливi днi: 11, 17; несприятливi: 14.

Козеріг (22.12-20.01)
Тиждень припускає початок важливої справи, максимальне використання iнформацiї i наявного потенцiалу для громадської користi. Завдяки заступництву Сатурна Козероги можуть одержати нове замовлення або пропозицiю зайнятися новим родом дiяльностi. Зросте енергетичний, творчий i сексуальний потенцiал. Цього тижня вони зможуть обiйти будь-якi гострi життєвi кути. Сприятливi днi: 13, 16; несприятливi: 11.

Водолій (21.01-19.02)
У справах i подiях можливi несподiванi повороти. Особливо уважними повиннi бути бiзнесмени, яким слiд врахувати всi нюанси, перш нiж погодитися на угоду. Ймовiрне протистояння з людьми, якi завжди були опонентами Водолiїв. Тиждень отримання нових джерел енергiї, розширення кругозору, цiлительства. Ймовiрне деяке полiпшення матерiального добробуту: виграш, повернення боргу, знахiдка цiнної речi. Сприятливi днi: 12; несприятливi: 15.

Риби (20.02-20.03)
Тиждень передбачає двоякість, розщеплення свiдомостi, сумнiви. Радощi i невдачi стануть чергуватися. Риби можуть, накопичивши образи, розрядитися, влаштувавши оточуючим скандал. Вiрогiднi психiчнi розлади у немолодих Риб-жiнок. Тиждень характеризується потуранням грiху, жадiбнiстю, пiдлiстю. Вам буде важко протистояти негативним тенденцiям тижня. У багатьох сiм`ях вразливих Риб вiрогiднi сiмейнi проблеми. Сприятливi днi: 14, 15; несприятливi: 17.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: гороскоп прогноз
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