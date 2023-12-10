За порушення комендантської години штраф до 34 тисяч гривень – законопроєкт прийнятий за основу

Сьогодні, 15:55 Переглядів: 5

А штраф за порушення встановленого режиму роботи закладів під час дії воєнного стану може сягнути 102 тисяч гривень

Вчора, 9 грудня, Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №10195, який вводить штрафи за порушення комендантської години. Ним передбачається внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та інших законів з метою встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану.

Законопроєкт поки ухвалений у першому читанні. Це рішення підтримали 233 депутати. Альтернативний законопроєкт №10195-1, який передбачав менші суми штрафів, був розглянутий та знятий з розгляду.

Варто зазначити, що законопроєкт №10195 був розроблений групою народних депутатів спільно з МВС та Нацполіцією України. Його мета зазначена у пояснювальній записці: «забезпечення громадського порядку під час дії воєнного стану, а також реалізація повноважень поліції, у взаємодії з військовими адміністраціями, у забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану».

Законопроєкт передбачає адміністративну відповідальність за:

порушення громадянами комендантської години;

порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території під час дії воєнного стану спеціального режиму світломаскування або режиму роботи.

Для цього у Кодекс України про адміністративні правопорушення пропонується додати статтю 210-2 «Порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану».

Нею передбачається встановити адміністративну відповідальність у вигляді штрафу:

за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) - від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 8500 – 17000 грн – ред. );

); за повторне протягом року порушення комендантської години громадяни - від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 17000 – 34000 грн – ред. )

) за порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану передбачено - накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання або фізичну особу-підприємця від 3000 до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 51000 – 102000 грн – ред. )

) за повторне протягом року таке ж порушення розмір штрафу - від 10 000 до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 000 – 340 000 грн – ред.)

Справи щодо притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 210-2 КУпАП розглядатимуть районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди.

А право складати протоколи про адміністративні правопорушення за цією статтею пропонується надати посадовим особам органів Національної поліції.

Органам внутрішніх справ (Національній поліції) також пропонується надати право на адміністративне затримання особи, яка порушила комендантську годину.

Встановлення або зміна режиму роботи суб’єктів господарювання усіх форм власності, крім державної, надається військовим адміністраціям на відповідній території.

Зазначимо, що законопроєкт №10195 під час його розгляду у другому читанні може бути змінений. Чинності закон набуде після його ухвалення в цілому, підписання президентом та оприлюднення.

По темі:

За порушення комендантської години хочуть ввести штраф до 17 тисяч гривень

За порушення комендантської години пропонують ввести штраф від 510 до 3400 грн

Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків

У Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за роботу закладів у комендантську годину

В Україні хочуть посилити покарання за порушення комендантської години: що пропонує законопроєкт