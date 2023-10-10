У Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за роботу закладів у комендантську годину

Під час воєнного стану має бути посилена відповідальність за порушення встановлених заборон та обмежень
Під час воєнного стану має бути посилена відповідальність за порушення встановлених заборон та обмежень. Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності працює над посиленням відповідальності за порушення комендантської години власниками закладів.
Про це в ефірі телемарафону сказав член комітету Володимир Арешонков.
Він зазначив, що в Україні розпочалися перевірки ресторанів, кафе і клубів щодо роботи в комендантську годину, однак вони «не приносять позитивного ефекту». За словами нардепа, бажання громадян відпочити цілком зрозуміле, проте всі мають дотримуватися встановлених правил та обмежень.
За словами нардепа, наразі українське законодавство розглядає порушення комендантської години тільки в площині адміністративного права. Це означає, що поліція може вжити щодо порушників тільки адміністративні заходи.
Володимир Арешонков повідомив, що комітет уже почав напрацьовувати зміни до законодавства, які передбачають встановлення кримінальної відповідальності за порушення комендантської години.
Нардеп також уточнив, що кримінальна відповідальність може бути застосована насамперед стосовно власників закладів, які приймають відвідувачів під час комендантської години.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.