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У Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за роботу закладів у комендантську годину

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 212

 

Під час воєнного стану має бути посилена відповідальність за порушення встановлених заборон та обмежень

Під час воєнного стану має бути посилена відповідальність за порушення встановлених заборон та обмежень. Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності працює над посиленням відповідальності за порушення комендантської години власниками закладів.

Про це в ефірі телемарафону сказав член комітету Володимир Арешонков.

Він зазначив, що в Україні розпочалися перевірки ресторанів, кафе і клубів щодо роботи в комендантську годину, однак вони «не приносять позитивного ефекту». За словами нардепа, бажання громадян відпочити цілком зрозуміле, проте всі мають дотримуватися встановлених правил та обмежень.

- Є воєнний час, який обмежує деякі права громадян. І це виписано в низці нормативних документів. Є поняття комендантської години. Це також прописано відповідними законодавчими актами, — зазначив Арешонков.

За словами нардепа, наразі українське законодавство розглядає порушення комендантської години тільки в площині адміністративного права. Це означає, що поліція може вжити щодо порушників тільки адміністративні заходи.

Володимир Арешонков повідомив, що комітет уже почав напрацьовувати зміни до законодавства, які передбачають встановлення кримінальної відповідальності за порушення комендантської години.

- Це означає, що не тільки штрафні санкції будуть застосовуватися, а й більш жорстке покарання. Яке саме — про це йде дискусія, але ми рухаємося в цьому напрямку, — заявив він.

Нардеп також уточнив, що кримінальна відповідальність може бути застосована насамперед стосовно власників закладів, які приймають відвідувачів під час комендантської години.

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Автор: Віктор Крук
Теги: комендантська година Верховна Рада кримінальна відповідальність порушення
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