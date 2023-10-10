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Кожному поїзду по маршалу: новації Укрзалізниці по забезпеченню безпеки в поїздах

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 221

 Працювати маршали залізничної безпеки будуть інкогніто

В Україні на вокзальних комплексах та в поїздах розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Перші маршали залізничної безпеки розпочали свою роботу ще у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів. 

Це працівники відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці, головне завдання яких — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

У компанії зазначили, що на відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників.

— Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці, — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Укрзалізниця через повномасштабне вторгнення посилила безпековий контроль на залізничних об’єктах, зокрема, на вокзалах, з метою недопущення перевезення громадянами вибухонебезпечних та інших не дозволених для перевезення речовин та зброї без належного дозволу.

В Укрзалізниці нагадали, що у рамках реалізації проєкту «Залізна безпека» компанія запровадила супровід воєнізованої охорони у 9 пасажирських поїздах

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Автор: Віктор Крук
Теги: Укрзалізниця поїзди безпека
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