Кожному поїзду по маршалу: новації Укрзалізниці по забезпеченню безпеки в поїздах

В Україні на вокзальних комплексах та в поїздах розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.
Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.
Перші маршали залізничної безпеки розпочали свою роботу ще у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.
Це працівники відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці, головне завдання яких — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.
У компанії зазначили, що на відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників.
Укрзалізниця через повномасштабне вторгнення посилила безпековий контроль на залізничних об’єктах, зокрема, на вокзалах, з метою недопущення перевезення громадянами вибухонебезпечних та інших не дозволених для перевезення речовин та зброї без належного дозволу.
В Укрзалізниці нагадали, що у рамках реалізації проєкту «Залізна безпека» компанія запровадила супровід воєнізованої охорони у 9 пасажирських поїздах
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