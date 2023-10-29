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За порушення комендантської години хочуть ввести штраф до 17 тисяч гривень

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 218

 

Штраф за порушення встановленого режиму роботи закладів під час дії воєнного стану може сягнути 102 тис. грн

Минулої п'ятниці, 27 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10195, який передбачає внесення змін до КУпАП та інших законів, а також встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану. Зокрема, передбачається введення адміністративної відповідальності за порушення режиму комендантської години.

Інформація про законопроєкт №10195 міститься на порталі Верховної Ради, проте самого тексту документа станом на вечір 29 жовтня на сайті немає. Однак про основні положення законопроєкту повідомляє телеграм-канал ВРУ.

Згідно з цим повідомленням, законопроєкт був розроблений групою народних депутатів спільно з МВС та Нацполіцією України.

Його мета – встановити адміністративну відповідальність:

  • за порушення громадянами комендантської години;
  • за порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території під час дії воєнного стану спеціального режиму світломаскування або роботи.

За порушення громадянами комендантської години пропонується встановити адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 – 17000 грн – ред.)

А за порушення підприємством встановленого режиму роботи або світломаскування під час дії воєнного стану передбачений штраф на керівника суб’єкта господарювання або ФОП у розмірі від 3000 до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000 – 102000 грн – ред.)

Зазначимо, що понад рік тому, а саме 12 липня 2022 року, до Верховної Ради внесли законопроєкт №7553, яким також пропонувалося запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години під час воєнного стану.

Автори законопроєкту наголошували, що українське законодавство не передбачає покарання за порушення цього обмеження. Вони пропонували карати порушників штрафами, ввівши до КУпАП нову статтю.

У законопроєкті №7553 передбачалося, що вперше порушник зможе обійтися попередженням або отримати штраф у розмірі від 510 до 850 грн. А у разі повторного порушення протягом року сума штрафу збільшується від 1700 до 3400 грн. Слідкувати за виконанням вимог закону пропонувалося доручити поліції.

Втім цей законопроєкт був направлений до профільного парламентського комітету і досі не розглянутий на його засіданні, про що міститься інформація на сайті ВРУ.

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Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт Верховна Рада комендантська година штраф світломаскування режим роботи порушення
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