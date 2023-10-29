За яким графіком керівництво міста прийматиме кременчужан наступного тижня

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На прийом потрібно записатися

Упродовж наступного тижня, з 30 жовтня по 3 листопада, відбудуться прийоми кременчужан з особистих питань керівництвом міста. Про це повідомляє управління по роботі зі зверненнями громадян виконкому Кременчуцької міської ради.

31.10.2023 з 16.00 до 17.00 Кравченко Дмитро Володимирович Заступник міського голови Приміщення Кременчуцької міської публічної бібліотеки-філії №5 (вул. Республіканська, 65) 1.11.2023 з 16.00 до 17.00 Шаповалов Руслан Васильович Керуючий справами виконкому міської ради Приміщення контакт-центру №20 (вул. Івана Приходька, 36)

Дізнатися додаткову інформацію та записатися на прийом можна за телефоном: 098-988-31-33.