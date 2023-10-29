У Полтаві легковик виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з тролейбусом: загинула людина

Сьогодні, 18:42 Переглядів: 2 101

29 жовтня близько 14.45 на вулиці Данила Апостола в Полтаві 19-річний водій на BMW зіткнувся із попутним легковиком Subaru, після чого вилетів на зустрічну смугу та в'їхав у тролейбус. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

У соціальних мережах користувачі опублікували відео, що понівечена автівка загорілася.