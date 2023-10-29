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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві легковик виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з тролейбусом: загинула людина

Сьогодні, 18:42 Переглядів: 2 101

 

Ще двоє отримали травми

29 жовтня близько 14.45 на вулиці Данила Апостола в Полтаві 19-річний водій на BMW зіткнувся із попутним легковиком Subaru, після чого вилетів на зустрічну смугу та в'їхав у тролейбус. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

У соціальних мережах користувачі опублікували відео, що понівечена автівка загорілася.

Унаслідок ДТП 20-річна пасажирка BMW отримала травми, від яких померла. Водій автомобіля BMW також отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.

Крім того, травми отримала кондуктор тролейбуса. Жінку оглянули лікарі. Госпіталізація не знадобилась.

За даним фактом слідчий підрозділ Головуправління поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП встановлює слідство.


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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: v_plt
Теги: смертельна ДТП Полтава тролейбус легковик травми госпіталізація
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