Бізнес запроваджує чоловічі декрети. Досвід компанії Ferrexpo

Додатковий бонус від Ferrexpo діє для тих родин, де і чоловік, і дружина — працівники компанії: якщо в чоловіка, який іде в декрет, зарплата більша, ніж у дружини, компанія компенсує різницю в зарплатах
У скандинавських країнах — Норвегії, Данії, Швеції — чоловіки частіше перебувають у декреті, ніж жінки. Й останніми роками саме тут фіксують найвищі показники рейтингу щастя за різноманітними критеріями (звіт ООН World Happiness Report згідно з даними опитування людей у понад 150 країн світу). Взявши на озброєння цей досвід, підприємства компанії Ferrexpo з активами в Полтавській області ще з 2020 року пропагують і всіляко підтримують прагнення чоловіків доглядати за дітьми до досягнення ними 3-річного віку.
А вже з травня 2021 року Законом про декретну відпустку й на законодавчому рівні в Україні закріплене право чоловіків самостійно доглядати малечу до 3 років, або ж подружжя може розділити ці обов’язки й доглядати дитину по черзі. При цьому декрет зараховується до трудового стажу чоловіка й за ним зберігається його робоче місце — правила ті ж самі, що й для жінок.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» вивчив на прикладі компанії Ferrexpo, яким чином реалізується це право.
Чоловік разом із дружиною Олесею виховує чотирьох дітей і з травня поточного року доглядає за дворічною донечкою Нікою — завдяки цьому рішенню його дружина мала змогу раніше повернутися на роботу до ДСНС.
Для співробітниць, які не уявляють свого життя без постійного професійного спілкування, готовність чоловіка піти в декрет — рятівне коло.
Додатковий бонус від Ferrexpo діє для тих родин, де і чоловік, і дружина — працівники компанії: якщо в чоловіка, який іде в декрет, зарплата більша, ніж у дружини, компанія компенсує різницю в зарплатах, щоб родинний бюджет не зменшився на період декретної відпустки.
Коли і працівник, і працівниця мають вибір та можливість самостійно вирішувати, кому йти в декретну відпустку, а роботодавець усіляко підтримує прагнення чоловіків більше часу приділяти вихованню дітей й бажання жінок якомога швидше повернутися до професійного зростання після народження дитини, — злагоджений трудовий колектив краще й ефективніше виконує поставлені перед ним завдання й розвивається разом із компанією.
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