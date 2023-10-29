Бізнес запроваджує чоловічі декрети. Досвід компанії Ferrexpo

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Додатковий бонус від Ferrexpo діє для тих родин, де і чоловік, і дружина — працівники компанії: якщо в чоловіка, який іде в декрет, зарплата більша, ніж у дружини, компанія компенсує різницю в зарплатах

У скандинавських країнах — Норвегії, Данії, Швеції — чоловіки частіше перебувають у декреті, ніж жінки. Й останніми роками саме тут фіксують найвищі показники рейтингу щастя за різноманітними критеріями (звіт ООН World Happiness Report згідно з даними опитування людей у понад 150 країн світу). Взявши на озброєння цей досвід, підприємства компанії Ferrexpo з активами в Полтавській області ще з 2020 року пропагують і всіляко підтримують прагнення чоловіків доглядати за дітьми до досягнення ними 3-річного віку.

А вже з травня 2021 року Законом про декретну відпустку й на законодавчому рівні в Україні закріплене право чоловіків самостійно доглядати малечу до 3 років, або ж подружжя може розділити ці обов’язки й доглядати дитину по черзі. При цьому декрет зараховується до трудового стажу чоловіка й за ним зберігається його робоче місце — правила ті ж самі, що й для жінок.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» вивчив на прикладі компанії Ferrexpo, яким чином реалізується це право.

– У люблячій родині обов’язки, зокрема й по догляду за дитиною, розподіляються між чоловіком та дружиною порівну. Головне — підтримувати одне одного в усьому, тоді лад пануватиме і в сім’ї, й у професійному житті, — впевнений Валерій Стеценко, старший механік Єристівського ГЗК (Ferrexpo), із яким вдалося поспілкуватися редакції «Кременчуцького Телеграфа».

Чоловік разом із дружиною Олесею виховує чотирьох дітей і з травня поточного року доглядає за дворічною донечкою Нікою — завдяки цьому рішенню його дружина мала змогу раніше повернутися на роботу до ДСНС.

Для співробітниць, які не уявляють свого життя без постійного професійного спілкування, готовність чоловіка піти в декрет — рятівне коло.

– У декреті в мене часто виникало відчуття, що мені не вистачає професійного розвитку. Вдячна своєму чоловіку за те, що він виявив бажання доглядати за молодшою донькою Катеринкою до того часу, коли можна буде віддати її до дитсадка, — зазначає Ольга Романцова, фахівчиня Полтавського ГЗК, що входить до групи Ferrexpo.

Додатковий бонус від Ferrexpo діє для тих родин, де і чоловік, і дружина — працівники компанії: якщо в чоловіка, який іде в декрет, зарплата більша, ніж у дружини, компанія компенсує різницю в зарплатах, щоб родинний бюджет не зменшився на період декретної відпустки.

Коли і працівник, і працівниця мають вибір та можливість самостійно вирішувати, кому йти в декретну відпустку, а роботодавець усіляко підтримує прагнення чоловіків більше часу приділяти вихованню дітей й бажання жінок якомога швидше повернутися до професійного зростання після народження дитини, — злагоджений трудовий колектив краще й ефективніше виконує поставлені перед ним завдання й розвивається разом із компанією.