Наступний тиждень буде несприятливим для Овнів, Левів, Дів та Стрільців

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 347

А от Скорпiони вiдчуватимуть себе на висотi, все зможуть, все їм буде пiд силу

Овен (21.03-20.04)

Зiрки указують на небезпеку для репутацiї i здоров`я Овнiв. Уникайте фiзичних i нервових перевантажень, дiяльностi, пов`язаної з ризиком, випадкових знайомств i зв`язкiв. Украй несприятливий тиждень. Фiнансове становище погiршиться в результатi вiрогiдної покупки або розрахунку за зробленими ранiше зобов`язаннями. Взаємини з близькими будуть непередбачуваними. Перiод випробувань для Овнiв продовжується. Багато хто з них перевiрятиметься на жадiбнiсть, егоїзм, пихатiсть, ревнощi. Зiрки знов надають можливiсть переосмислити цiнностi, озирнутися на свої вчинки. Сприятливi днi: 30, 4; несприятливi: 5.

Телець (21.04-21.05)

Схоже, почнуть здiйснюватися давнi плани. Хороший час для розвитку комерцiйних зв`язкiв. Ймовiрно, близькi Тiльцям люди будуть повнi турботи i проявлять до них пiдвищений iнтерес. Тiльцiв чекає втiлення найбiльш сильних i честолюбних прагнень. Вони можуть опинитися в центрi уваги, i це їм сподобається. Тiльцi будуть цiлком щасливi, керуючи iншими людьми, вiддаючи накази i розпорядження. Багатьом представникам цього знаку матерiальне становище буде здаватись стабiльним. Трудова дiяльнiсть обiцяє їм хороший прибуток. Сприятливi днi: 5; несприятливi: 30.

Близнюки (22.05-21.06)

Деяка метушня i необхiднiсть активної участi в багатьох справах можуть вивести Близнюкiв з душевної рiвноваги. Про вiдпочинок багатьом доведеться забути — турботи не дадуть сiсти нi на секунду. Вплив планет ослаблений. Будь-яка iнiцiатива або активний рух в iнших сферах дiяльностi може принести Близнюкам втому i незадоволенiсть. Сприятливi днi: 2; несприятливi: 4.

Рак (22.06-22.07)

Тиждень збагнення iстини, роздумiв над призначенням. Подiї тижня примусять Ракiв побувати в становищi скривдженої людини. Дiї Ракiв можуть принести вiдчутний позитивний результат. Почуття i емоцiйне життя стануть багатшi, а думки – конкретнiшi. Прекрасний тиждень для початку оздоровчих процедур, вiдмови вiд шкiдливих звичок. Сприятливi днi: 30; несприятливi: 1.

Лев (23.07-23.08)

Несприятливий тиждень. Ймовiрно, все, за що ви вiзьметеся, даватиметься вам нелегко, хоча грошовi проблеми на якийсь час вiдступлять. Ви можете вiдчути втому, що накопичилася, i вiд роботи, i вiд розваг. Левам-жiнкам слiд наближати до себе тiльки гiдних уваги людей. Зiрки указують на небезпеку, що загрожує вашому здоров`ю. Уникайте фiзичних i нервових перевантажень, дiяльностi, пов`язаної з ризиком. Сприятливi днi: 5; несприятливi: 31.

Діва (24.08-23.09)

Несприятливий тиждень, вiдмiчений агресiєю. Можлива активiзацiя сильних i впливових ворогiв. Багато Дiв та їхнiх близьких постраждають вiд брехнi, плiток, наклепів, несправедливих звинувачень. Друга половина тижня буде пов`язана з отриманням iнформацiї, контактами, переговорами, встановленням партнерських i романтичних зв`язкiв. Може трапитися так, що прагнення Дiв бути чарiвними зробить їх смiшними. Ви ризикуєте опинитися в ролi блазня. Сприятливi днi: 30; несприятливi: 3.

Терези (24.09-23.10)

Тиждень передбачає отримання нових джерел енергiї, прояви кмiтливостi i винахiдливостi. Цей тиждень сприятливий для самовираження i змiцнення авторитету. Вдалому перебігу справ сприятиме нестандартний пiдхiд до ситуацiї. Цей перiод припускає пiдключення космiчної енергiї, внутрiшнє i зовнiшнє перетворення. Вашi неповторнiсть i загадковiсть привернуть увагу представникiв протилежної статi. Ймовiрне вiдновлення старої сердечної прихильностi, про яку ви нiколи не забували. Сприятливi днi: 2; несприятливi: 31.

Скорпіон (24.10-22.11)

Скорпiонiв чекає в цiлому вдалий тиждень. Вiн хороший для активного вiдпочинку, дитячих свят, галасливої веселостi. Самотнiм Скорпiонам обiцяють романтичну зустрiч, а сiмейнi люди можуть вiдчути оновлення почуттiв. Позитивнi тенденцiї попереднього тижня знайдуть своє вираження. Зiрки розташованi настiльки добре, що будь-якi справи вдаватимуться з першого разу. Скорпiони вiдчуватимуть себе на висотi, все зможуть, все їм буде пiд силу. Сприятливi днi: 30, 5; несприятливi: 4.

Стрілець (23.11-21.12)

Несприятливий для будь-якої серйозної справи тиждень. Вiн принесе Стрiльцям розлад мiж розумом i серцем. Задумане може не утiлитися в життя. Невиправданий ризик i шкiдливий азарт: не виключена можливiсть невезiння. Удаваний успiх принесе згодом багато клопоту i неприємностей. Несприятливий тиждень для спiлкування зi спiвробiтниками або начальством, звернення до установ або органiзацiй. Ваша незiбранiсть стане причиною невдач. Ймовiрне нове знайомство, можлива цiкава пропозицiя, яку слiд серйозно обдумати. Швидше за все вона не виправдає надiй. Сприятливi днi: 3; несприятливi: 5.

Козеріг (22.12-20.01)

У цей тиждень можуть активiзуватися недоброзичливцi i конкуренти Козерогiв-чоловiкiв. Тиждень вдалий лише для накопичення знань. Цей перiод припускає звiльнення вiд залежностi, недолiкiв, отримання нових джерел енергiї, розширення меж своїх можливостей. Козероги будуть радi бачити результат зусиль. Початок тижня буде пов`язаний з серйозними провокацiями, пригодами або несподiванками, якi виявляться неприємними. Час не налаштовує до далеких подорожей. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 31.

Водолій (21.01-19.02)

Вiрогiднi конфлiкти, втрати, обмани. Будьте готовi до того, що хто-небудь зранку зiпсує вам настрiй i ви захочете перекласти власну провину на iнших. Зробивши спробу розрядитися, ви залучите в конфлiкт когось з близьких. Споживче вiдношення до покровителiв може поставити Водолiїв в повну залежнiсть вiд них. А ось на вихiдних ймовiрне здiйснення всього позитивного, що намiчалося ранiше. Зростуть сексуальний потенцiал i особиста чарiвнiсть. Сприятливi днi: 2; несприятливi: 5.

Риби (20.02-20.03)

На початку тижня вас чекають розчарування i обмани. Багато Риб зiткнуться зi зрадою i низькiстю. Це може послужити причиною нервового зриву або депресивного стану. Друга половина тижня характеризується перетворенням, очищенням, отриманням нових вражень. Багато Риб будуть здатнi змiнити свою поведiнку i навiть зовнiшнiй вигляд. Будьте готовi до не зовсiм доброзичливого ставлення до вас недавнiх приятелiв. Сприятливi днi: 31, 4; несприятливi: 30.