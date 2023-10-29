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Кременчук, Освіта

Компанія Ferrexpo допомогла облаштувати клас безпеки у Пришибському ліцеї «Лідер»

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 157 Партнерський проєкт

 

Сучасну аудиторію для інтерактивних занять розділили на кілька важливих зон

У Пришибському ліцеї «Лідер» відкрили клас безпеки. Сучасну аудиторію для інтерактивних занять розділено на кілька важливих зон, присвячених правилам мінної безпеки, домедичної та пожежної допомоги, безпеці життєдіяльності, включно з ігровою зоною та зоною психологічного розвантаження.

Приміщення кабінету оснащене приладами для вимірювання стану забруднення повітря, дозиметром для визначення рівня радіації, рятувальним кругом, побутовими приладами, що імітують умовне займання. Це дозволить ліцеїстам навчитися алгоритму дій у непередбачуваних ситуаціях, що загрожують життю.

Манекен для серцево-легеневої реанімації й набір медичного обладнання стануть у пригоді тим, хто бажає навчитися маніпуляцій у рамках надання першої домедичної допомоги.

– Оснащення класу безпеки виконано на найвищому рівні. Це доволі дороговартісне обладнання, яке знадобиться дітям для якісного навчання, - зазначив Євген Андрєєв, головний інспектор ВЗНС КРУ ГУ ДСНС.

З облаштуванням приміщення та придбанням меблів і необхідного обладнання допомогла Пришибському ліцею компанія Ferrexpo, постійний партнер, який надає допомогу освітнім закладам регіону в рамках напряму корпоративної соціальної відповідальності. Так, з 2008 року коштом компанії було відремонтовано фасад ліцею, встановлено енергозберігаючу систему опалення, придбано планшети й проєктори, спортивний інвентар, забезпечено ліцей шкільним автобусом.

Надалі клас безпеки будуть поповнювати додатковим обладнанням. Проте ліцеїсти вже мали нагоду перевірити себе та свої знання під час навчальної тривоги й тренувальної евакуації із закладу. Експерт у цій справі Євген Андрєєв порадив дітям у таких випадках поводитися більш організовано та швидше виконувати команди дорослих.

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Автор: на правах реклами
Теги: Ferrexpo безпека ліцей Пришиб клас
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