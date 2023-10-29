На вулиці Єднання України з’явиться новий спортивний майданчик

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На вулиці Єднання України, 7 та 9 з’явиться новий спортивний майданчик. 27 жовтня на сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили рішення про виділення коштів на нього.

Цей об'єкт встановлять в рамках співпраці Кременчуцької міської влади та благодійного фонду «Право на захист», виконавчого партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Передбачається, що за кошти Кременчуцької громади (300 тисяч грн) проведуть роботи з підготовки та встановлення майданчика. Благодійний фонд «Право на захист» надасть гумове покриття та спортивні тренажери.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення на вулиці Єднання України відкрили пункт тимчасового перебування для переселенців.

*Фото ілюстративне