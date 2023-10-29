Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС представив масштабну експозицію на виставці КомунТех-2023
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

На вулиці Єднання України з’явиться новий спортивний майданчик

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 158

 

Благодійний фонд «Право на захист» надасть гумове покриття та спортивні тренажери

На вулиці Єднання України, 7 та 9 з’явиться новий спортивний майданчик. 27 жовтня на сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили рішення про виділення коштів на нього.

Цей об'єкт встановлять в рамках співпраці Кременчуцької міської влади та благодійного фонду «Право на захист», виконавчого партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Передбачається, що за кошти Кременчуцької громади (300 тисяч грн) проведуть роботи з підготовки та встановлення майданчика. Благодійний фонд «Право на захист» надасть гумове покриття та спортивні тренажери.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення на вулиці Єднання України відкрили пункт тимчасового перебування для переселенців.

*Фото ілюстративне

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: biland.com.ua
Теги: спортивний майданчик вулиця Єднання України фінансування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 42 від 19 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 40 від 5 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх