ТЪ побачив, як живуть перелесенці у гуртожитку на вулиці Єднання України у Кременчуці

Сьогодні, 18:39 Переглядів: 451

Буквально сьогодні там завершився ремонт санвузла, з’явилися нові душові. Раніше люди ходили приймати душ у сусідній гуртожиток

20 квітня «Кременчуцький ТелеграфЪ» побував у гуртожитку на вулиці Єднання України, 9 (колишня Маяковського) та побачив, як у Кременчуці живуть вимушені переселенці. Лише у тому корпусі, куди ми прийшли, проживає 165 людей. Переселенців розселяють у кімнати по 4 людини.

Так виглядає столова «Паляниця», де харчуються мешканці гуртожитку. Вимушеним переселенцям допомагають небайдужі кременчужани, які знаходяться там на добровільних засадах.

Лілія

Ось, наприклад, Лілія. У мирний час вона була декоратором, а тепер разом з родиною волонтерить – допомагає у столовій годувати гостей нашого міста, які приїхали з регіонів України, де точаться бойові дії.

Лілія розповіла нам, що у цьому корпусі гуртожитку була проблема – жахливий санвузол та відсутність душових кабінок. Людям доводилося ходити у сусідній корпус і користуватися там єдиним душем на всіх, що викликало великі незручності. Син Лілії написав на своїй сторінці у соціальній мережі, що потрібен ремонт туалетів та нові душові кабіни. На допис відгукнувся депутат кременчуцької міськради Богдан Лазоренко. Він залучив компанію Ferrexpo, яка надала кошти на будівельні матеріали та сантехніку, і буквально за два тижні роботи були виконані. У приміщенні зробили навіть більше, ніж планували – замінили старі вікна на пластикові.

Богдан Лазоренко

- Була повністю замінена вся сантехніка, вся система каналізації на першому поверсі, зробили стелю та освітлення, плитку... Усе, щоб люди могли почуватися якомога комфортніше. Я зі свого боку придбав вікна та двері, а також знайшов кошти на винагороду бригаді будівельників. Їх також потрібно підтримувати, тому що це наші, кременчуцькі будівельники. Вони не залишилися без роботи, я дуже вдячний їм, що вони відгукнулися, - каже Богдан Лазоренко.

Мешканці гуртожитку ще не користувалися новою сантехнікою, тож для них це стане приємним сюрпризом. Планується, що коменданти зроблять графік банних днів, щоб не навантажувати бойлери.

Далі ми побачили кухню. У столовій їдять не лише безпосередні мешканці гуртожитку, а й переселенці з усього Кременчука, які отримали статус тимчасово переміщених осіб. Буває, що за день треба нагодувати 500-600, а інколи й до 1000 людей.

Світлана

Підприємиця Світлана приїхала до нашого міста з Харкова на початку березня. Разом з подругами вона готує їжу для інших переселенців. Каже, що по їхньому будинку у рідному місті стався касетний обстріл, повилітали вікна і двері:

- На момент уезда был касетный обстрел по дому, трощило, вылетали окна, двери... Я не знаю, как мы вообще выжили и оттуда выбрались! У нас ребёнок – 7 лет – он просыпается до сих пор от того, что ему снится, как мы убегаем. Это ужас...

Світлана мріє, коли закінчиться війна, повернутися додому та відбудувати свою домівку.

- Встетили, обогрели, накормили… Питание на высшем уровне, отношение великолепное и к деткам, и к старикам. Огромная благодарность организаторам! – дякує жінка кременчужанам.

Кладова

У планах зробити у гуртожитку дитячу кімнату там, де раніше був медпункт, а також модернізувати кухні, на яких люди працюють практично цілодобово. Початок вже покладений – депутат Богдан Лазоренко закупив 6 газових плит. Вчора ще дві плити, які потрібні, щоб готувати спеціальне харчування для діток, придбала для гуртожитку директорка Кременчуцького м'ясокомбінату Ірина Дроздова.

Як живуть українці, які покинули домівки та приїхали до нашого міста, дивіться у відео ТЪ.