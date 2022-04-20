ДСНС тестує екстрене оповіщення населення через мобільні телефони - не лякайтесь

Сьогодні, 18:11 Переглядів: 314

Повідомлення про надзвичайну ситуацію може з'явитися над усіма програмами або заблокованим екраном. Про кінець тестового періоду та запуск системи повідомлять додатково

ДСНС спільно з мобільними операторами Київстар, Vodafone, lifecell продовжує розгортати систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast для екстреного оповіщення населення. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій

Так, протягом періоду тестувань на екрані телефону абонентів мобільних операторів Київстар, Vodafone, lifecell можуть з’являтися повідомлення над усіма програмами або заблокованим екраном, яке супроводжуватиметься гучним сигналом. Оповіщення населення за допомогою цієї технології буде використовуватись для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях.

Увага! Це - тестовий період, про його закінчення і запуск повноцінної системи абонентів буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 17 квітня такі тестові оповіщення почали приходити абонентам Київстар.