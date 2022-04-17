ДСНС спільно з мобільними операторами запускає нову систему сповіщення про небезпеку

Вранці 17 квітня у соціальних мережах поширилася інформація, що користувачі різних мобільних операторів отримали сповіщення такого змісту:
Держслужба з надзвичайних ситуацій раніше повідомляла, що у співпраці з мобільними операторами розгортає систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast*.
Повідомлення відразу виводиться на екран телефону, поверх усіх програм або заблокованого екрана, з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом.
*Cell Broadcast - функція мережі GSM, що дозволяє мобільному оператору передавати різноманітну інформацію, що може бути відображена на дисплеї мобільного телефону.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер