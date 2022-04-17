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Кременчук, Україна, Світ

ДСНС спільно з мобільними операторами запускає нову систему сповіщення про небезпеку

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 1 122

 

У соціальних мережах повідомляють, що сьогодні українці отримали тестові повідомлення

Вранці 17 квітня у соціальних мережах поширилася інформація, що користувачі різних мобільних операторів отримали сповіщення такого змісту:

Держслужба з надзвичайних ситуацій раніше повідомляла, що у співпраці з мобільними операторами розгортає систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast*.

Повідомлення відразу виводиться на екран телефону, поверх усіх програм або заблокованого екрана, з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом.

Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях, - йшлося у дописі та зазначалося, що найближчим часом українці почнуть отримувати тестові повідомлення.

*Cell Broadcast - функція мережі GSM, що дозволяє мобільному оператору передавати різноманітну інформацію, що може бути відображена на дисплеї мобільного телефону.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: мобільні оператори ДСНС сповіщення телефон попередження
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